شكرا لقرائتكم خبر عن صرف علاج «فيروس سي» لـ2891 مريض ضمن حملة 100 مليون صحة بالشرقية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور هشام مسعود، وكيل وزارة الصحة، أن وحدات الرعاية الحرجة والمستشفيات ووحدات طب الأسرة والوحدات الصحية تستقبل المواطنين بمختلف قرى مراكز ومدن المحافظة لإجراء المسح الطبي عليهم، بالإضافة إلى سيارات العيادات المتنقلة التي تجوب أنحاء المحافظة، وذلك ضمن فاعليات حملة 100 مليون صحة للقضاء على فيروس سي والكشف عن الأمراض غير السارية «ضغط – سكر – سمنة» مشيراً إلى أن إجمالي عدد المواطنين الذين تم المسح الطبي لهم 2 مليون و688 ألف و691 مواطن، وإجمالي عدد الحالات التي صرفت علاج لفيروس سي هو 2891 حالة، وإجمالي عدد الحالات التي صرفت أدوية علاج للأمراض غير السارية ( ضغط – سكر ) 27 ألف و359 حالة.

ومن جانبه تابع الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، مع وكيل وزارة الصحة سير العمل بالحملة والتي انطلقت في الأول من مارس الجاري وتستمر لمدة شهرين تنتهي بنهاية أبريل القادم تحت رعاية رئيس الجمهورية لإجراء المسح الطبي على 4 ملايين و259 ألف و931 مواطن وبمشاركة 1365 فرقة طبية منها 682 فرقة ثابتة و683 فرقة متحركة تتكون من طبيب وممرض وفني معمل ومدخل بيانات لاستقبال المواطنين من الجنسين بداية من سن 18 عاما لتسجيل بياناتهم وإجراء الفحوصات الطبية اللازمة لهم.

وأشاد المحافظ بوعي المواطن الشرقاوي وحرصه الشديد على المشاركة في حملة 100 مليون صحة لتوقيع الكشف الطبي والاستفادة من العلاج المقدم بالمجان للمصابين بالفيروس مؤكداً أن المستشفيات ووحدات طب الأسرة والوحدات الصحية تشهد على مدار اليوم والذي يبدأ من الساعة التاسعة صباحاً وحتى الساعة التاسعة مساء إقبالاً متزايداً من الجنسين للمشاركة في المبادرة الرئاسية وتكوين مجتمع صحي خالٍ من الأمراض قادرعلى العمل والعطاء.