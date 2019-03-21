شكرا لقرائتكم خبر عن «العرابي»: على المجتمع الدولي الوقوف بحزم أمام أطماع إسرائيل في الجولان‎ والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أدان السفير محمد العرابي، وزير الخارجية الأسبق وعضو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، تصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، حول ضم هضبة الجولان إلى إسرائيل.

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وقال «العرابي»، في تصريحات لـ«المصري اليوم»، «إن نتياهو يتحدث عن سياسة فرض الاحتلال بالقوة على أراضي الآخرين»، مضيفا أن «هذا النظام قد انتهى في العصر الحديث».

وناشد عضو مجلس النواب المجتمع الدولي «بضرورة بالوقوف صفا واحدًا ضد تلك السياسة التي تنتهجها إسرائيل»، مؤكدا أنه من الضروري وجود حزم من المجتمع الدولي تجاه تلك النزعة»

وفي وقت سابق، الأربعاء، قال رئيس الوزراء الإسرائيلي إنه «حان الوقت للمجتمع الدولي، للاعتراف بسيادة إسرائيل على هضبة الجولان»، وفق بيان صدر عن مكتبه عقب مؤتمر صحفي جمعه بوزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو.