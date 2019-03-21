شكرا لقرائتكم خبر عن الأم المثالية لهيئة قصور الثقافة: سعادة أبنائي وتأمين مستقبلهم أفضل تكريم والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

سعادة أبنائي وتأمين مستقبلهم واستقرارهم هو أفضل تكريم وأملي في الحياة، تخرج أبنائي من كلياتهم لتنفيذ وصية زوجي المرحوم بتعليمهم تعليم عالي، كلمات بدأت بها مني أحمد سليمان، رئيس قسم العلاقات العامة بقصر ثقافة الشرقية والمقيمة بمركز الزقازيق والحاصلة على لقب الأم المثالية على مستوي هيئة قصور الثقافة لعام 2019 بعد قصة كفاح طويلة في تربية أبنائها ودخولهم كليات الطب والصيدلة.

تقول مني سليمان، لـ«المصري اليوم» أنها كرثت حياتها لتربية أبنائها والوقوف بجوارهم بعد وفاة زوجها الدكتور محمد حامد، الأستاذ بطب بيطري الزقازيق، الأمر الذي جعلها تعمل وتجتهد من أجل تربية أبنائها وتعليمهم تعليم عالي لتنفيذ وصية الزوج، لافتة أن زوجها توفي وترك لها ثلاثة أبناء واستطاعت من خلال راتبها ومعاش زوجها وإصرارها الشديد على تنفيذ الوصية والعمل والمثابرة والصبر أن يتفوق أبنائها في دراستهم ويدخلوا كليات القمة وهم نورهان محمد في الفرقة الخامسة بكلية الطب البشري، والثاني محمود في الفرقة الرابعة بكلية الصيدلة، والثالثة ريهام في الفرقة الثانية كلية الصيدلة.

وأضافت أنها كانت لا تمل ولا تكل من العمل لتتمكن من الإنفاق على أبنائها وتعليمهم وأنها قامت بتربية أبنائها على القناعة والأمانة والإخلاص معبرة عن سعادتها لأنها أدت رسالتها على أكمل وجه في سبيل إسعاد أبنائها ولن تتواني للحظة في تلبية مطالبهم وإحتياجاتهم ومكافئتها اليوم هو سعادة الأبناء الذين هم ثمرة حياتها وتكتمل سعادتها بتخرج أبنائها وزواجهم لتنفيذ وعدها لزوجها لإتمام رسالتها في الحياة.