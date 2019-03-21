شكرا لقرائتكم خبر عن قوات الدفاع الشعبي والعسكري بالشرقية تحتفل بيوم الشهيد‎ (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

نظمت قوات الدفاع الشعبي والعسكري بمحافظة الشرقية، الخميس، الاحتفالية الرابعة بعنوان يوم الشهيد بمشاركة مديريتي الشباب والرياضة والتربية والتعليم وذلك بقصر ثقافة مدينة الزقازيق، بحضور اللواء السعيد عبدالمعطي نائباً عن المحافظ، واللواء دكتور حسين الجندي السكرتير العام للمحافظة، واللواء علاء رشاد السكرتير العام المساعد، والعقيد رضا الحسيني المستشار العسكري للمحافظة، واللواء منصور لاشين نائباً عن مدير أمن الشرقية، وعددٍ من القيادات الأمنية والتنفيذية ورجال الدين والأوقاف والأزهر وطلاب المدارس وشباب مديرية الشباب والرياضة.

بدأت الاحتفالية بتلاوة آيات من الذكر الحكيم أعقبها كلمة للعقيد رضا الحسيني المستشار العسكري لمحافظة الشرقية أكد فيها أن القوات المسلحة المصرية ستظل درعاً وسيفاً للوطن تدافع عن أمنه وإستقراره، مشيراً إلى أن قيادة قوات الدفاع الشعبي والعسكري بالمحافظة قامت بتنظيم إحتفالية اليوم بعنوان يوم الشهيد ليظل هذا اليوم نبراساً ومثالاً خالداً للتضحية والفداء.

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أكد اللواء السعيد عبدالمعطي في كلمته نيابةً عن محافظ الشرقية أهمية دور قوات الدفاع الشعبي والعسكري بالمحافظة في إدارة الأزمات والكوارث الطارئة فهى تمثل همزة الوصل بين المحافظة وأجهزتها التنفيذية والقوات المسلحة مشيداً بدورهم المجتمعي الهام في تنظيم الإحتفالات والندوات التثقيفية وتكريم أسر الشهداء من القوات المسلحة والشرطة وتقديم نماذج مشرفة من أبطال قواتنا المسلحة المصرية والذين يقومون بسرد بطولاتهم أمام الحضور وشهدت الإحتفالية عرضاً لفيلم وثائقي عن الشهداء وما قدموه من دماء ذكية وأرواح طاهرة للدفاع عن أمن مصر واستقرارها.

فيما ألقت زوجه الشهيد الرائد أحمد عمر الشبراوي، أحد ضباط القوات المسلحة المصرية كلمة أكدت فيها فخرها وإعتزازها بالدور البطولي الذي قام به زوجها في الدفاع عن الوطن ومحاربه الإرهاب لبناء مصر الجديده التي نحلم بها.

وتخللت الإحتفالية فقرات فنية وأغاني وطنية في حب مصر قدمتها مواهب مديرية الشباب والرياضة نالت إستحسان الجميع وألهبت مشاعر الحضور

وفي نهاية الاحتفالية قام اللواء السعيد عبدالمعطي الخبير الوطني للتنمية المحلية، ومستشار المحافظ للمشروعات، بتكريم عدد 10 من أسر شهداء القوات المسلحة والشرطة وهم «عميد أركان حرب أحمد محمد عبدالله الكفراوي – رائد أحمد عمر الشبراوي – رائد مهندس أحمد محمد غنيمي – مساعد هاني عبدالرحمن – جندي محمد ماجد سليمان – نقيب محمدي رجب الحسيني – أمين شرطة أيمن محمود عبدالعظيم – أمين شرطة محمد حلمي عطا – جندي عبدالرحمن محمد فتحي – جندي محمد خالد محمد» بمنحهم هدايا عينية تقديراً لما قدمه أبنائهم الشهداء من تضحيات غالية وماء طاهرة روت أرض الوطن الغالي مصر.

قوات الدفاع الشعبي والعسكري تحتفل بيوم الشهيد في الشرقية

قوات الدفاع الشعبي والعسكري تحتفل بيوم الشهيد في الشرقية

قوات الدفاع الشعبي والعسكري تحتفل بيوم الشهيد في الشرقية

قوات الدفاع الشعبي والعسكري تحتفل بيوم الشهيد في الشرقية

قوات الدفاع الشعبي والعسكري تحتفل بيوم الشهيد في الشرقية

قوات الدفاع الشعبي والعسكري تحتفل بيوم الشهيد في الشرقية

قوات الدفاع الشعبي والعسكري تحتفل بيوم الشهيد في الشرقية

قوات الدفاع الشعبي والعسكري تحتفل بيوم الشهيد في الشرقية