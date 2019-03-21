شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ القاهرة: الانتهاء من إزالة 138 عقارًا بـ«أبوالسعود» بمصر القديمة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال اللواء خالد عبدالعال، محافظ القاهرة، اليوم الخميس، إنه جارٍ حالياً الاستمرار في أعمال إزالة أكشاك أبوالسعود بمصر القديمة، والتي تعد من المناطق العشوائية الخطرة من الدرجة الثانية والمقامة على أراضي أملاك دولة، وذلك بناء على توجيهات رئيس الجمهورية بالقضاء على العشوائيات، ووفقا لصدور قرار المجلس الأعلى للتخطيط والتعمير وقرار محافظ القاهرة باعتمادها كمنطقة إعادة تخطيط بما يتناسب مع أهمية المنطقة التراثية والسياحية وقربها من مجمع الأديان وسور مجرى العيون الجاري تطويره بالتعاون مع هيئة التخطيط العمراني ووزارة الآثار.

وذكر محافظ القاهرة، في بيان، أن أعمال الإزالة تتم للعقارات فور إخلائها ونقل السكان لمدينة الأسمرات وتسليمهم وحداتهم، لافتا إلى أنه تمت إزالة 138 عقارا بإجمالي 204 أسر تم نقلهم للأسمرات إلى وحدات سكنية مجهزة ومفروشة بكامل الأثاث والأجهزة الكهربائية.

وشدد «عبدالعال» على الالتزام الكامل بكشوف الحصر والتأكيد على تسليم الوحدات للمستحقين من أبناء المنطقة والتي تمت إزالة منازلهم وأن يتقدم أي متضرر أو صاحب شكوى لإدارة الحي وتقديم تظلم يتم البت فيه من خلال لجنة التظلمات برئاسة نائب المحافظ للمنطقة الجنوبية.

إزالة أكشاك أبو السعود بمصر القديمة