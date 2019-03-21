شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق حملة الكشف عن أمراض السمنة والأنيميا والتقزم بمدارس الشرقية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية الخميس إنطلاق حملة الكشف والعلاج المبكر لطلبة وطالبات المدارس عن أمراض السمنة والأنيميا والتقزم والمستمرة حتى ١٠ ابريل المقبل بجميع مدارس المرحلة الابتدائية بنطاق المحافظة، في إطار تنفيذ مبادرة رئيس الجمهورية «100 مليون صحة لطلاب المدارس» والتي تستهدف إجراء عمليات المسح الطبي على ما يقارب من ١ مليون و١٣٠ ألف طالب وطالبة بعدد ١٦٨٤مدرسة ابتدائية بنطاق دائرة المحافظة، لقياس وضع التغذية والصحة لطلاب المدارس ووضع الآليات اللازمة التي من شأنها تحسين صحة الطلاب.

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وأوضح المحافظ أنه تم تشكيل لجنة داخل كل مدرسة تحت إشراف مدير المدرسة وعضوية كل من الأخصائي الإجتماعي والإعلام التربوي ومعلم التربية الرياضية والزائرة الصحية لتيسير أعمال الحملة وتشجيع الطلاب على توقيع الكشف الطبي عليهم بالإضافة إلى إقامة ندوات تثقيفية عن الأمراض المعدية بين التلاميذ وكيفية الوقاية منها وطرق التغذية السليمة.

وأشاد محافظ الشرقية بمبادرة رئيس الجمهورية «100 مليون صحة لطلاب المدارس» والتي تشمل تنفيذ الكشف والفحص لتلاميذ المدارس الإبتدائية والتي تأتي إستكمالاً لأهداف الحملة الرئاسية «100 مليون صحة» للكشف عن أمراض فيرس سي والأمراض غير السارية للفئات العمرية بدءاً من 18 عام، وذلك للوصول لكل المواطنين في المراحل العمرية المختلفة من الطفولة إلى الشيخوخة .

ومن جانبه قال الدكتور هشام شوقي مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية أنه إنطلقت المرحلة الثانية من الحملة القومية للكشف عن التقزم والسمنة والأنيميا من مجمع المدارس بشيبة التابعة لمركز الزقازيق، وتستهدف أطفال المدارس بالمرحلة الإبتدائية من 6 سنوات وحتى 12 عاما، على أن يتم إحالة التلاميذ المصابين بهذه الأمراض إلى اللجان الطبية بالتأمين الصحى للعلاج مجاناً دون تحمل أي أعباء مادية .