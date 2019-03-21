شكرا لقرائتكم خبر عن خصم 3 أيام لـ100 طبيب وممرض وفني في مستشفى بالشرقية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار قرر الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية مجازاة ١٠٠ طبيب وفني وممرض بمستشفى فاقوس المركزي بخصم 3 أيام من الراتب لخروجهم على مقتضى الواجب الوظيفي ومغادرتهم لمقر عملهم قبل انتهاء مواعيد العمل الرسمية بدون تقديم إذن أو عذر قانوني. وشدد المحافظ على ضرورة تفعيل دور لجان المتابعة الميدانية بدواوين العمل بالجهاز الإداري بنطاق دائرة المحافظة لإحكام السيطرة والرقابة على العاملين وتقديم أفضل الخدمات للمواطنين ولتحقيق الانضباط في العمل. كانت لجنة من إدارة المتابعة الميدانية بديوان عام المحافظة تحت إشراف مدير الإدارة قامت بالمرور المفاجئ على مستشفى فاقوس المركزي وتبين عدم تواجد ١٠٠ طبيب وفني وممرض بالمستشفى أثناء الزيارة ومغادرتهم لمقر عملهم قبل إنتهاء مواعيد العمل الرسمية، وتم إعداد مذكرة للعرض على المحافظ لتوقيع الجزاء القانوني على العاملين غير الملتزمين.

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