شكرا لقرائتكم خبر عن «القومي للإعاقة»: 23 فائزًا بلقب «الشخص المثالي» على مستوى 18 محافظة (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

نظم المجلس القومي لشؤون الإعاقة احتفالية عيد الأسرة المصرية تحت شعار «بالأسرة نبني الوطن» أمس الأربعاء، وأعلن فيها عن فوز 23 شخص بلقب الشخص المثالي على مستوى الجمهورية خلال عام 2019 من 18 محافظة من إجمالي 123 مرشح على نطاق 20 محافظة.

افتتح الحفل الدكتور أشرف مرعي، المشرف العام على المجلس القومي لشؤون الإعاقة، وبحضور كلاً من السفير محمد حجازي ممثلاً عن وزير التنمية المحلية، ود. مايا مرسي، رئيس المجلس القومي للمرأة، ومحافظ القليوبية د.علاء مرزوق، واللواء سعيد عباس، محافظ المنوفية، ود. منال عوض، محافظ دمياط، وصبري الجندي، نائب محافظ كفر الشيخ، وأحمد عبدالوهاب ممثلا عن محافظ المنيا، وإسماعيل داوود إسماعيل، المدير التنفيذي لمؤسسة العربي لتنمية المجتمع.

من جانبه قال الدكتور أشرف مرعي، المشرف العام على المجلس القومي لشؤون الإعاقة، أن الهدف من هذه الإحتفالية هو تكريم وتقدير الأم، وزيادة التكاتف والتلاحم الأسري بين أفرد الأسرة المعاقة.

وأشاد «مرعي»، بدور كل فرد راعي لشخص ذوي إعاقة داخل الأسرة الواحدة، سواء كانت الأم أو الأب أو الأخ، موجهاً الشكر للوزراء ونواب الوزراء والمحافظين ونوابهم وللمجلس القومي للمرأة على المشاركة في الاحتفالية، مشيداً بدور مؤسسة العربي لتنمية المجتمع لتعاونها مع المجلس في تنظيم تلك الاحتفالية وتقديم الهدايا للفائزين.

كما دعى المشرف العام على المجلس القومي لشؤون الإعاقة، الجميع إلى التكاتف لبناء الوطن، من خلال أفراد الأسرة المصرية المثالية، موضحا أن عدد المتقدمين للمسابقة بلغ 123 مُرشح على مستوى 20 محافظة.

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من جانبها أشادت د. مايا مرسي، رئيس المجلس القومي للمرأة، بدور المجلس القومي لشؤون الإعاقة في تنظيم الاحتفالية المتميزة لتكريم أسر الأشخاص ذوي الإعاقة، مؤكدة فخرها بهذه الأسر وبالدور العظيم الذي تقوم به في المجتمع من أجل تنشئة أجيال من الشباب ذوي الإعاقة، ومؤكدة تقدير ودعم المجتمع بأكمله لهم.

وقام د.أشرف مرعي، المشرف على المجلس القومي لشؤون الإعاقة، بتسليم الدروع على الحضور من نواب الوزارات والمحافظين ونواب المحافظين، كما قام بتكريم الفائزين بتوزيع الجوائز عليهم وشهادات تقدير.

وحققت محافظة سوهاج النسبة الأكبر في عدد الفائزين، حيث فاز منها منى محمد أبوالنور حنفي (أخت راعية لذوي إعاقة)، وفؤاد جاد إسكندر خليل (أب لأبناء ذوي إعاقة)، وعواطف عبدالموجود أيوب إمام (أم لأبناء ذوي إعاقة)، بينما فازت من محافظة الجيزة هانم عماره محمد منصور (أم لأبناء ذوي إعاقة)، وصفاء مصطفى عبدالجواد (أم لأبناء ذوي إعاقة) .

وفازت فاطمة إبراهيم عبده عوض (أم بديلة لذوي إعاقة)، وتهاني سيد إبراهيم الصابر (أم لأبناء ذوي إعاقة) من محافظة القاهرة، وعلى مستوى محافظة القليوبية فازت نسيمه عمر محمد عمر جنوب (أم ذات إعاقة)، ومنيره محمد محمد عين (أم لأبناء ذوي إعاقة)، في حين فازت أحلام أحمد شوقي أحمد (أم لأبناء ذوي إعاقة) من محافظة المنيا، وعلى مستوى محافظة أسوان فازت جميلة أحمد محمود أحمد (أم لأبناء ذوي إعاقة).

وفاز من محافظة قنا فتحي سليم محمد على (أب لأبناء ذوي إعاقة)، وزينب عبدالعليم محمود الأكشر (أم لأبناء ذوي إعاقة) من محافظة المنوفية، ومن دمياط فاز محمد على محمد تحلب (أب لأبناء ذوي إعاقة)، وشيرين كمال الدين مصطفى (أم ذات إعاقة) من محافظة شمال سيناء، ونجاة على أحمد على من محافظة الشرقية (أم لأبناء ذوي إعاقة)، وأيضاً فاز السيد عبدالحميد محمد خليفة (أخ راعي لذوي إعاقة) من محافظة الإسكندرية، وعلى مستوى محافظة الغربية فازت إيمان أحمد صباح خليل (أم لأبناء ذوي إعاقة) .

وعلى مستوى محافظة البحيرة فازت حنان محمد عوض الهابط (أم لأبناء ذوي إعاقة)،ونجلاء فتحي محمد عي أبوحجارة (أم لأبناء ذوي إعاقة) من محافظة الدقهلية، بينما فاز من محافظة البحر الأحمر رقفة نصيف سليمان مشرقي (أم لأبناء ذوي إعاقة)، وصفية عبدالقادر سليمان (أم لأبناء ذوي إعاقة) من محافظة الإسماعلية، كما فازت مها السيد يونس عبدالرحمن (أم ذات إعاقة) من محافظة كفر الشيخ .

وكان المجلس القومي لشئون الإعاقة، قد أطلق لأول مرة مسابقة لاختيار الشخص المثالي في عدد من الفئات منها (أم ذات إعاقة – أم لأبناء ذوي إعاقة – أم بديلة أو أب بديل لشخص من ذوي الإعاقة- أب مثالي لأبناء من ذوي الإعاقة – أخ- أخت من ذوي الإعاقة) مطلع الشهر الماضي، ويأتي ذلك بالتزامن مع عيد الأسرة المصرية.

المجلس القومي لشئون الإعاقة تنظم احتفالية عيد الأسرة المصرية

المجلس القومي لشئون الإعاقة تنظم احتفالية عيد الأسرة المصرية

المجلس القومي لشئون الإعاقة تنظم احتفالية عيد الأسرة المصرية

المجلس القومي لشئون الإعاقة تنظم احتفالية عيد الأسرة المصرية