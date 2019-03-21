شكرا لقرائتكم خبر عن وفد «صناعة النواب» يتفقد المشروعات السمكية والمنطقة الصناعية ببورسعيد (التفاصيل) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تفقد وفد برلماني من لجنة الصناعة بمجلس النواب عدد من المشروعات القومية ببورسعيد من بينها المزارع السمكية التابعة لهيئة قناة السويس، واستمع الوفد لمراحل تنفيذ مشروع الأحواض السمكية من اللواء محدي عبدالسميع، رئيس مجلس إدارة الشركة استزراع الأسماك بهيئة قناة السويس، لتنفيذ ٤٤٤٥ حوض سمكي.

وقال «عبدالسميع» إنه بدأ المشروع في ديسمبر ٢٠١٥ بـ١٠٣٤ حوضا على مساحة طولية ٧ كيلومتر ومستهدف إنشاء أحواض على طول ٢٠ كيلومتر، يتم ملئها مباشرة من قناة السويس.

وردا على سؤال النائبة أيفلين متا عن عدم انخفاض أسعار الأسماك بالأسواق المصرية، رد رئيس مجلس إدارة الشركة، قائلا إن سعر سمك الدريس انخفض من ١٢٠ جنيه للكيلو الجملة إلى ١١٠ للكيلو القطاعي، مؤكدا انخفاض أسعار باقي الأنواع، التي يتم إنتاجها بالمزاع، مشيرا إلى أن تكلفة الإنتاج أيضا ارتفعت فكان راتب العامل ٥٠٠ جنيه وأصبح ٢٠٠٠ جنيه، موضحا أن تكلفة الحوض الواحد تصل لـ٦٥٠ ألف جنيه، و«لولا إنتاج مزارع قناة السويس لارتفعت أسعار الأسماك بالأسواق بشكل كبير عما هي عليه».

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فيما حرص النواب على مشاهدة عملية استخراج الأسماك من الأحوض. وتأتي زيارة اللجنة التي تضم ١٤ نائبا، برئاسة النائب محمد فرج عامر، وتستمر ٣ أيام، للوقوف على آخر تطورات العمل بالمنطقة الاقتصادية بقناة السويس والمنطقة الاقتصادية ببورسعيد وبالعين السخنة وميناء السخنة، والعوائق التي قد تتسبب في تأخر الانتهاء من هذه المشروعات والاستماع للجدوى الاقتصادية منها.

كما زارت اللجنة، المنطقة الصناعية بشرق بورسعيد المقامة على مساحة ٤٠ مليون متر مربع، والتي تبدأ المرحلة الأولى بها بـ١٦مليون متر تقوم به شركة شرق بورسعيد للتنمية الرئيسية، المطور الرئيسي لهذه المنطقة، بالتعاون مع الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية بقناة السويس.

من جهته، قال اللواء محمد برايا، نائب رئيس الهيئة الاقتصادية لقناة السويس للمنطقة الشمالية، إنه من المقرر بدء تنفيذ المنطقة الصناعية الروسية بشرق بورسعيد على ١ كيلو متر كمرحلة أولى خلال ٩ أشهر، موضحا أن «زيارة الفريق مهاب مميش لموسكو قبل شهر كان لمناقشة بعض النقاط العالقة في الاتفاقية والحصول على ضمانات من الجانب الروسي لتنفيذ المشروع قبل البدء في تمهيد الأرض المخصصة للمشروع، وكذلك لتعديل بعض إحداثيات أرض المشروع، وكانت النتيجة ايجابية للغاية من الجانب الروسي، ويبقى فقط رد الهيئة الهندسية للقوات المسلحة للبدء في تحسين التربة».

واستعرض «برايا» خطة تطوير ميناء بورسعيد للنواب، وقال إنه تم الانتهاء من إنشاء قناة بطول ٩.٥ كيلومتر في ٧٥ يوما فقط بكراكات مصرية، وإنشاء ٥ كيلومتر أرصفة، ٣ كيلو للحاويات و٢ كيلو متر للأغراض الاخرى، وإنه تم التشغيل التجريبي للميناء في ٧ مارس الجاري، مؤكدا ان هذا المشروع سيكون قاطرة التنمية في هذه المنطقة، لانها ستكون منطقة متكاملة «موانئ- مناطق لوجستية؛مناطق صناعية».

فيما ذكرت النائبة منى الشبراوي أن ما تم تنفيذه في منطقة القناة خاصة شرق بورسعيد أكبر مما كان متوقعا، وقالت إنه «قبل عام تقريبا كانت مجرد صحراء قاحلة وما تم إنجازه فيها لم تتوقعه»، داعية لاستمرار تتفيذ المشروع بنفس الاداء والانجاز الزمني الذي تحققه هيئة قناة السويس، لتبدأ مرحلة جني ثمار التنمية في اسرع وقت.