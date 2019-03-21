شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ أسيوط يعلن طرح 150 قطعة أرض سكنية ضمن «الإسكان الاجتماعي» (الشروط) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن اللواء جمال نور الدين محافظ أسيوط، عن طرح وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية «هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة» لعدد 150 قطعة أرض سكنية بمشروع الإسكان الاجتماعي بمدينة أسيوط الجديدة بمساحات تتراوح من 209 م2 حتى 287 م2 ضمن 2108 قطعة أرض سكنية طرحتها الهيئة بـ 8 مدن جديدة بالمحافظات.

وأوضح المحافظ، أنه سوف يتم اختيار المستحقين من خلال القرعة العلنية اليدوية والتي سيتم الإعلان عن مكانها وموعدها بحضور مسؤولي جهاز المدينة والجهات المعنية والرقابية، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بتوفير قطع أراضي الإسكان الاجتماعي بالمدن العمرانية الجديدة بالمحافظات، وتحقيق الجذب السكاني لتلك المدن للخروج من الوادي الضيق.

وأشار المهندس أحمد إبراهيم رئيس جهاز مدينة أسيوط الجديدة إلى أن الهيئة حددت شروط المستفيدين من مشروع الإسكان الاجتماعي والتي تمثلت في أن يكون المتقدم مصري الجنسية، وألا يقل السن عن 21 عاما في تاريخ بدء الحجز، وألا يكون قد سبق تخصيص وحدة سكنية بمشروع الإسكان الاجتماعي له أو لأحد أفراد أسرته «الزوج – الزوجة – الأولاد القصر»، سواء كانت في حيازته أو تنازل عنها للغير، وأن يكون من مواليد المحافظة أو العاملين أو القاطنين بها، على أن يسدد المتقدم مقدم الحجز 25 ألف جنيه، ويتم سداد باقي ثمن الأرض وقدره 75 % من إجمالي ثمن الأرض بدون فوائد على 3 أقساط سنوية متساوية، وفقًا للمحدد بكراسة الشروط التي تتوفر بأجهزة المدن الجديدة بمبلغ وقدره 500 جنيه، ابتداءًا من يوم الأحد الموافق 31 مارس 2019، على أن يبدأ الحجز بجميع فروع بنك التعمير والإسكان اعتبارًا من يوم الأربعاء 3 إبريل 2019 حتى يوم الخميس الموافق 18 أبريل 2019 من الساعة 3 عصرًا حتى الساعة الخامسة مساءً، ولمزيد من التفاصيل يرجى زيارة موقع الهيئة على الانترنت وهو www.newcities.gov.eg.