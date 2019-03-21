شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الدقهلية في تقرير لـ«مدبولي»: نحتاج 5 آلاف عامل و790 مليون جنيه لتطوير منظومة النظافة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور كمال جاد شاروبيم، محافظ الدقهلية، إن منظومة النظافة تواجه عددًا من التحديات، في مقدمتها عدم توافر العمالة اللازمة للقيام بعملية الجمع والنقل في جميع الوحدات المحلية، بخلاف عدم وجود محطات وسيطة لجمع القمامة في المناطق التي لا يوجد بها مصانع للتدوير.

جاء ذلك خلال اجتماع المحافظ مع الجهاز التنفيذى لاستعراض إنجازات المحافظة في كافة المجالات والمعوقات التي تواجه تنفيذ عدد من المشروعات في الدقهلية.

وقال «شاروبيم»: «قمنا بعرض تقرير باحتياجات المحافظة على الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، إننا مصممون على رفع مستوى النظافة في كل مدن المحافظة بالتعاون مع الجمعيات الأهلية ومنظمات المجتمع المدني مهما كانت التحديات وسنتصدى لأي مشكلات بحلول علمية وواقعية».

Advertisements

وأوضح أن منظومة النظافة وجمع القمامة تحتاج 5049 عاملا جديدًا، تبلغ مرتباتهم 138 مليون جنيه سنويًا، وأن المعدات تعاني عدم الكفاءة نتيجة حاجتها للصيانة بنحو 35 مليون جنيه.

كما أشار إلى أن المنظومة تحتاج إلى معدات جديدة للجمع والنقل وتنفيذ منظومة الجمع من المنبع بإجمالي 333 مليون جنيه، إضافة إلى 5 سيارات لكنس الشوارع بإجمالي 17.5 مليون جنيه، وإنشاء 6 محطات وسيطة متحركة لجمع القمامة كمرحلة أولي في المدن والقرى التي لا يوجد فيها مصانع تدوير، وهو ما يحتاج إلى 21 مليون جنيه.

وتحدث محافظ الدقهلية عن وجود تراكمات للقمامة في 8 مقالب عشوائية مساحتها 102600 متر مربع بإجمالي تراكمات 2.47 مليون طن، قال إنها تحتاج إلى 247 مليون جنيه.

ولفت أن إجمالي المبالغ التي تحتاجها المحافظة 791.5 مليون جنيه. وبيَن أن إجمالي المبالغ التي تم صرفها لرفع كفاءة منظومة النظافة وتحسين البيئة بمحافظة الدقهلية مع بداية الولاية الأولى للرئيس عبدالفتاح السيسي وحتى مارس الجاري بلغت 198,805 مليون جنيه، فضلا عن صرف 119 مليون و266 ألف جنيه على شراء معدات جمع ونقل القمامة وتوزيعها على مراكز ومدن المحافظة، حسب حاجة كل مركز ومدينة.

كما تم تغطية عدد من المجاري المائية بتكلفة 70 مليون جنيه و241 ألف جنيه، مع 9 مليون و298 ألف جنيه للتجميل والتشجير و2,2 مليون جنيه لنقل التراكمات بمقلب تمي الأمديد التي ظلت لسنوات طويلة، وكانت أحد عوامل تهديد صحة المواطنين في تمي الأمديد وقراها.