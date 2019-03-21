شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ بورسعيد يبحث سبل تنمية التبادل التجاري واللوجستيات مع وفد إيطالي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

بحث اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، سبل أوجه التعاون وتنمية الأنشطة التجارية واللوجستية والسياحية مع وفد إيطالي. حضر اللقاء اللواء محمد برايا، نائب رئيس الهيئة الاقتصادية لمحور قناة السويس القطاع الشمالي، والدكتور محمد هاني غنيم نائب محافظ بورسعيد، والمهندس كامل أبوزهرة السكرتير العام للمحافظة، ومحمد المصري رئيس الغرفة التجارية، وممثلو هيئة قناة السويس وغرفة الملاحة.

وأكد المحافظ أن بورسعيد تمتلك من المقومات السياحية والمينائية والتجارية ما يجعلها قادرة على الدخول بقوة لجذب رؤوس الأموال العالمية ومنافسة الكيانات الاقتصادية الكبيرة لحوض البحر المتوسط، وأن مجال التعاون مع الجانب الإيطالي يزيد من فرص الاستثمار وتنمية الأنشطة المختلفة، خاصة في مجال الملاحة والموانئ واللوجستيات، كما يفتح الباب أمام زيادة الصادرات المصرية للأسواق الإيطالية.

ومن المنتظر أن تشهد الفترة القادمة زيادة في حجم التبادل والتعاون بين مصر وإيطاليا في مجالات عديدة، نظرا لاهتمام الجانب الإيطالي في هذا الأمر على خلفية النجاح الكبير الذي تحقق مع المشاركة الإيطالية في اكتشاف وتشغيل حقل ظهر أكبر حقول الغاز الطبيعي في مصر.