شكرا لقرائتكم خبر عن «استئناف القاهرة»: الاستعلام عن الأحكام إلكترونيًا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت محكمة استئناف القاهرة برئاسة المستشار محمد رضا شوكت رئيس محكمة استئناف القاهرة عضو مجلس القضاء الأعلى، أنه ضمانا وحفاظا على حقوق المتقاضين في تحقيق العدالة، فقد قامت المحكمة بإنشاء حاسب آلي بالإدارة الجنائية «الجنايات» وتدعيمه بالأجهزة اللازمة والماسح الضوئي لعمل مسح ضوئي للجناية كاملة والحكم الصادر فيها.

كما تم تفعيل خدمة تسديد تداول الجلسات الخاصة بقضايا الجنايات، لإمكانية الاستعلام عنها من خلال البوابة الإلكترونية، وتفعيل قسم لنسخ الأحكام الصادرة من دوائر الجنايات والذي لم يكن موجودا من قبل.

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وتم تكليف المستشار إبراهيم الصياد رئيس المكتب الفني، والمستشار عاطف عبدالمنعم نصر المشرف على الإدارة الجنائية، والمستشار دكتور محمود عبدالفتاح عضو المكتب الفني للمتابعة بتنفيذ القرارات.

وأوضحت محكمة استئناف القاهرة أنه بالنسبة للإدارة المدنية في قضايا شؤون الأسرة ونظرا لنقل دوائر أسرة السيدة زينب و6 أكتوبر من مأموريتها بالقاهرة الجديدة إلى مأموريتي 6 أكتوبر وزينهم فقد تم إنشاء قسم للحاسب الآلي بالبوابة الإلكترونية الموجودة لعمل إدخال وقيد استئنافات الأسرة الجديدة الخاصة بتلك القضايا.

كما تم إنشاء قسم ماسح ضوئي وتداول للجلسات الخاصة بقضايا شؤون الأسرة وتدعيمه بعدد من الموظفين المختصين وأجهزة الحاسب الآلي والماسح الضوئي بكفاءة عالية وتفعيل خدمة تقديم الصورة الرسمية والشهادات الخاصة بشؤون الأسرة لتقديمها من خلال خدمة الشباك الواحد بالبوابة الالكترونية الأمامية الموجودة بمقر المحكمة.