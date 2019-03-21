شكرا لقرائتكم خبر عن السيسى يوجه برد إجمالى المديونية المستحقة لصناديق المعاشات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وجه الرئيس عبد الفتاح السيسى، بقيام وزارة المالية برد إجمالى المديونية المستحقة لصناديق المعاشات طرف وزارة المالية وبنك الاستثمار القومى، من خلال إعداد تشريع خاص ينظم تلك الإجراءات وعلى أن يبدأ تنفيذ التسوية اعتباراً من موازنة العام المالي الجديد 2020/2019. صرح بذلك السفير بسام راضى المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية.

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