شكرا لقرائتكم خبر عن حرم السفير المصرى ببيروت تقيم احتفالية بمناسبة عيد الأم بحضور سعد الحريري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بحضور رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري، أقامت فاطمة إسماعيل عقيلة السفير المصري بلبنان، وكذا رابطة سيدات مصر في لبنان بمشاركة زوجات أعضاء السفارة المصرية حفل غداء للاحتفال بعيد الأم مع سيدات دار العجزة الإسلامية في بيروت.

ومن جانبه، صرح الحريري خلال اللقاء بأن ما يقوم به واجب إنساني ووطني، وإيمان بمؤسسة دار العجزة الإسلامية والعمل الذي تقوم به من تقديم الرعاية الضرورية للمواطن الذي يبلغ هذا الحد من العمر وهو بحاجة إلى رعاية واهتمام.