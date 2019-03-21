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حرم السفير المصرى ببيروت تقيم احتفالية بمناسبة عيد الأم بحضور سعد الحريري

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بحضور رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري، أقامت فاطمة إسماعيل عقيلة السفير المصري بلبنان، وكذا رابطة سيدات مصر في لبنان بمشاركة زوجات أعضاء السفارة المصرية حفل غداء للاحتفال بعيد الأم مع سيدات دار العجزة الإسلامية في بيروت.

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ومن جانبه، صرح الحريري خلال اللقاء بأن ما يقوم به واجب إنساني ووطني، وإيمان بمؤسسة دار العجزة الإسلامية والعمل الذي تقوم به من تقديم الرعاية الضرورية للمواطن الذي يبلغ هذا الحد من العمر وهو بحاجة إلى رعاية واهتمام.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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