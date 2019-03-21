شكرا لقرائتكم خبر عن رسميا..العراق يكشف إحصائية ضحايا عبارة الموصل: 55 ضحية معظمهم نساء وأطفال.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن المتحدث الرسمى باسم وزارة الصحة العراقية سيف بدر الحصيلة الأولية لضحايا حادث العبارة فى مدينة الموصل العراقية. وأكد الدكتور سيف بدر فى بيان صحفى - حصل الخليج 365 على نسخة منه - انتشال جثة 33 سيدة و12 طفلا و10 رجال من نهر دجلة بواسطة قوات الدفاع المدنى العراقية. وبدوره أعلن مدير عام الدفاع المدنى العراقى فى الموصل عن انتشال وانقاذ 61 شخصا فى حادث غرق عبارة فى نهر دجلة بمدينة الموصل العراقية. كان وزير الصحة بالعراق الدكتور علاء الدين العلوان، بإعلان حالة الطوارئ فى مستشفيات كردستان وكركوك وصلاح الدين نينوى، لاستقبال ضحايا حادث غرق عبارة تحمل ما يقرب من 100 عراقى فى نهر دجلة فى مدينة الموصل. كانت إدارة الجزيرة السياحية في محافظة نينوى العراقية قد أكدت أن سبب غرق العبارة يعود لانقطاع سلك مثبت بأحد الأعمدة المسؤولة عن سحب وتثبيت العبارة ما أدى إلى غرقها. Advertisements كانت عبارة تقل 100 شخص عراقى قد غرقت فى جزيرة أم الربيعين السياحية وسط نهر دجلة بمنطقة الغابات فى مدينة الموصل.

انتشال جثث ضحايا عبارة الموصل

جثث ضحايا عبارة الموصل

جثث ضحايا عبارة غرقت في مدينة الموصل

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر رسميا..العراق يكشف إحصائية ضحايا عبارة الموصل: 55 ضحية معظمهم نساء وأطفال.. صور لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.