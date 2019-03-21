شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع حصيلة غرقى انقلاب عبارة فى نهر دجلة بالعراق لـ 45 شخصا والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ارتفع حصيلة غرقى جراء انقلاب عبارة فى نهر دجلة بالعراق من 40 لـ 45 شخصا .
وكانت قد أفادت قناة سكاى نيوز الإخبارية بغرق 40 شخصا على الأقل نتيجة انقلاب عبارة فى نهر دجلة فى العراق.
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