شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع حصيلة غرقى انقلاب عبارة فى نهر دجلة بالعراق لـ 45 شخصا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ارتفع حصيلة غرقى جراء انقلاب عبارة فى نهر دجلة بالعراق من 40 لـ 45 شخصا . وكانت قد أفادت قناة سكاى نيوز الإخبارية بغرق 40 شخصا على الأقل نتيجة انقلاب عبارة فى نهر دجلة فى العراق.

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