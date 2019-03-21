شكرا لقرائتكم خبر عن السكة الحديد توزع ورد وحلوى على ركاب محطة مصر بمناسبة عيد الأم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وزعت هيئة السكة الحديد ورود وحلوى بالشكولاته على ركاب محطة مصر بمناسبة عيد الأم، حيث قام المهندس رفعت حتاتة رئيس شركة السكك الحديدية للخدمات المتكاملة وأعمال التأمين والنظافة بتوزيع الورود والبون بونى على الركاب أثناء دخولهم المحطة وعلى الأرصفة وداخل القطارات. وقال رئيس شركة السكك الحديدية للخدمات المتكاملة التابعة لهيئة السكة الحديد لـ"الخليج 365" إن الركاب عبروا عن سعادتهم باستقبالهم بهذا الشكل، متابعا: "هذه الورود والبون بونى تعبير عن امتنان السكة الحديد للركاب.. والركاب ردوا علينا بتقديم الشكر للسكة الحديد على هذه اللافتة". Advertisements

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