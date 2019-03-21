الدفاع المدنى العراقى يعلن انتشال وانقاذ 61 شخصاً بحادث "عبارة الموصل"

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن مدير عام الدفاع المدنى العراقى فى الموصل عن انتشال وانقاذ 61 شخصا فى حادث غرق عبارة فى نهر دجلة بمدينة الموصل العراقية.
كان وزير الصحة بالعراق الدكتور علاء الدين العلوان ، باعلان حالة الطوارىء فى مستشفيات كردستان وكركوك وصلاح الدين نينوى، لاستقبال ضحايا حادث غرق عبارة تحمل ما يقرب من 100 عراقى فى نهر دجلة فى مدينة الموصل.
وأكد المتحدث الرسمى باسم وزارة الصحة العراقية، سيف بدر فى بيان صحفى، اليوم الخميس، انتشال أكثر من 30 جثة لأطفال ونساء فى محافظة نينوى العراقية، مشيرا إلى أن حصيلة الضحايا ستتزايد خلال الساعات القليلة المقبلة.
كانت إدارة الجزيرة السياحية في محافظة نينوى العراقية ، أكدت أن سبب غرق العبارة يعود لانقطاع سلك مثبت بأحد الأعمدة المسؤولة عن سحب وتثبيت العبارة ما أدى إلى غرقها.
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