حدث في 8 ساعات| 5 ضربات للرقابة الإدارية.. والقضاة يشاركون بجلسات "تعديل الدستور"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - عايدة رضوان:

شهد اليوم الخميس، العديد من الأحداث على كافة الأصعدة السياسية والاجتماعية، من بينها بدء الجلسة الثانية للحوار المجتمعي بشأن التعديلات الدستورية، فيما وقع الرئيس عبد الفتاح السيسي على تعديل منحة أمريكية لتحسين "النتائج الصحية".

وأعلنت وزارة الصحة والسكان، انطلاق المرحلة الثالثة من مبادرة "الأنيميا والتقزم والسمنة" في 5 محافظات.

وينشر "الخليج 365" أبرز الأحداث في الـ 8 ساعات الماضية:

السيسي يوافق على تعديل منحة أمريكية لتحسين "النتائج الصحية"

أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي القرار الجمهوري رقم ٥٠٠ لسنة ٢٠١٨، بالموافقة على التعديل الأول لمنحة المساعدة بين جمهورية مصر العربية والولايات المتحدة الأمريكية بشأن تحسين النتائج الصحية للمجموعات المستهدفة، والموقع في القاهرة بتاريخ ٢٤ يوليو 2018، ، والذي وافق مجلس النواب بجلسته التي عقدت في ١٥ يناير ٢٠١٩.

الرقابة الإدارية تكشف عن 5 قضايا "انتحال صفة"

أعلنت هيئة الرقابة الإدارية، اليوم الخميس، ضبط شخص لانتحاله صفة معاون مساعد رئيس الجمهورية للشئون الأمنية، ومنسق مجلس الدفاع الوطني لمحافظات غرب الدلتا.

وقالت الهيئة في بيان اليوم، إن المتهم اصطنع وثائق ومستندات ممهورة بخاتم شعار الجمهورية المنسوب صدوره لمؤسسة الرئاسة، حتى يتمكن من الاحتيال على المواطنين بزعمه قدرته على إنهاء مصالح المتعاملين معه في الجهات الحكومية، مقابل الحصول على مبالغ مالية. وبعرض المتهم على النيابة العامة أمرت بحبسه.

بدء الجلسة الثانية للحوار المجتمعي بشأن التعديلات الدستورية

انطلقت اليوم الخميس، فعاليات الجلسة الثانية للحوار المجتمعي بشأن التعديلات الدستورية برئاسة الدكتور علي عبدالعال.

وناقشت الجلسة آراء رجال القضاء، وذلك بعد أن شهدت جلسة أمس الاستماع لرأي الأزهر والكنيسة ورجال الصحافة والإعلام وممثلي الجامعات وأساتذة القانون الدستوري

انطلاق المرحلة الثالثة من مبادرة "الأنيميا والتقزم والسمنة"

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أعلنت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، انطلاق المرحلة الثالثة من مبادرة الرئيس للكشف المبكر عن "الأنيميا والتقزم والسمنة" لدى طلاب المرحلة الابتدائية بالمدارس بدءًا من اليوم الخميس حتى نهاية شهر أبريل المقبل في 5 محافظات هي الغربية، الدقهلية، الشرقية،المنيا والوادي الجديد.

بدء المرحلة الثانية من الأذان الموحد بـ150 مسجدًا في القاهرة

أعلن الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، بدء المرحلة الثانية من الأذان الموحد الذي تنفذه الوزارة بمختلف مساجد الجمهورية كنقلة حضارية تتسق ومقاصد الشريعة الإسلامية، بتعظيم شعائر الله والإعلام بدخول وقت الصلاة من خلال مؤذنين على أعلى درجة من الكفاءة والصوت الحسن.

الأرصاد تعلن توقعات طقس الجمعة (بيان بالدرجات)

توقعت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن يسود غدًا الجمعة، طقس مائل للدفء على الوجه البحري والقاهرة، مائل للحرارة على شمال الصعيد حار على جنوبها نهارًا، شديد البرودة ليلًا.

المتحف المصري الكبير يستقبل 153 قطعة أثرية

استقبل المتحف المصري الكبير، 35 قطعة خشبية كبيرة الحجم من مركب خوفو الثانية بالهرم، و118 قطعة أثرية قادمة من المتحف المصري بالتحرير، وسط أمنية مشددة من قبل شرطة السياحة والآثار وشرطة النجدة.

بروتوكول تعاون بين التعليم والأهلي للاستفادة من بنك المعرفة

وقَّع الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، والكابتن محمود الخطيب، رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي، اليوم الخميس، بروتوكول تعاون بين بنك المعرفة المصري والنادي الأهلي، تحت شعار "من أجل مجتمع مصري يتعلم ويفكر ويبتكر"، والذي يهدف إلى دعم الرياضيين من مختلف الأعمار، وتعريفهم بالمحتوى المعرفي والثقافي والعلمي، وتدريب الأعضاء والقطاع الرياضي في النادي الأهلي على كيفية الاستفادة من المصادر القيمة بالبنك.

3 وزراء يفتتحون معرض "زهور الربيع"

افتتح الدكتور عزالدين أبوستيت، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، صباح الخميس، الدورة رقم 86 للمعرض السنوي لزهور الربيع.

وشارك في افتتاح المعرض الدكتور علي المصلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، والدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، واللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، والدكتورة منى محرز نائب وزير الزراعة.