المتحف المصري الكبير يعلن عن وظائف خالية.. تعرف على التفاصيل

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- يوسف عفيفي:

كشف أسامة أبوالخير مدير عام شئون الترميم بالمتحف المصري الكبير، عن وظائف خالية في مركز الترميم بالمتحف، نظرا لحاجة العمل لمزيد من "الإداريين والمرممين والفنيين والعمال" خلال الفترة الحالية، على أن يستمر عملهم بشكل دائم حتى بعد الافتتاح المرتقب عام 2020.

وقال أبوالخير في تصريحات لمصراوي، الخميس، إن المتحف الكبير في حاجة إلى عدد حوالي 150 إلى 200 موظف، وجاري البحث مع الإدارات المختلفة بالمتحف عن الوظائف الخالية والتي تحتاج إلى موظفين آخرين من خلال وزارة الآثار، منوها إلى أن قسم الترميم في حاجة إلى عدد 45 مرمما، إضافة إلى فنيين وعمال.

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وتابع: المتحف سيخاطب وزارة الآثار أولا بالحاجة إلى مزيد من الموظفين وفي حال عدم الكفاية من الوزارة سيفتح الباب من خارجها أمام جميع المواطنين، وذلك بعد موافقات مجلس الوزراء لطلب التعاقد مع موظفين جدد، متابعا: "وإذا أمدت الوزارة المتحف بالموظفين من داخل الوزارة سيتقاضون راتبهم على نفس ما تم تعيينهم عليه، بجانب مدهم بحافز الإثابة أثناء عملهم بالمتحف ونسعى الانتهاء من كافة الملفات قبل الافتتاح بفترة كبيرة".

وعن شروط التقديم للوظائف المذكورة أعلاه، قال أبوالخير، إن الشروط تتمثل في إجادة اللغة الإنجليزية، وإجادة استخدام الحاسب الآلي والبرامج المختلفة به، وأن يمتلك خبرة لا تقل عن 5 سنوات، على ألا يزيد السن عن 35 عاما، وبالنسبة لأخصائي الترميم أن يكون من خريجي كلية الآثار، أما وظيفة الترميم يشترط أن يكون من خريجي أحد معاهد الترميم الفنية أو مدرسة الترميم أو مؤهل متوسط من ذوي الخبرة.

وينتظر العالم خلال العام المقبل، افتتاح المتحف المصري الكبير، الذي يقع بالقرب من أهرامات الجيزة، حيث يترأس الرئيس عبدالفتاح السيسي، مجلس أمناء المتحف، والذي سيتم من خلاله عرض آلاف القطع الأثرية، خلال افتتاحه.​