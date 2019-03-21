الجريدة الرسمية تنشر قرار اللائحة المالية للهيئة القومية لسلامة الغذاء

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- يوسف عفيفي:
نشرت الجريدة الرسمية قرار مجلس إدارة الهيئة القومية لسلامة الغذاء، رقم 5 لسنة 2018، بشأن إصدار اللائحة المالية لها، حيث جاء في المادة الأولى، بأن يعمل بأحكام اللائحة المالية المرفقة الخاصة بالهيئة القومية لسلامة الغذاء.
ونصت المادة الثانية، بأن ينشر القرار في جريدة الوقائع المصرية ويعمل به من اليوم التالي.
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