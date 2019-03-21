رئيس المطارات يجتمع بالعاملين لمناقشة خطط التطوير الفترة القادمة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- طه عبيد:

قال الطيار طارق فوزي، رئيس الشركة المصرية للمطارات، إن أهداف ومهام الشركة في الفترة المقبلة، هو الوقوف على المستجدات الخاصة بالشركة ومطارتها التابعة، وإحداث تطوير ملحوظ.

جاء ذلك خلال لقائه مع العاملين بالشركة لمناقشة تطورات الفترة القادمة وخطط الشركة وما تم الانتهاء منه.

قدم الطيار طارق فوزي عرضًا لكل المطارات التي طورتها الشركة ومن ضمنها مطارات شرم الشيخ، برج العرب، الغردقة، سانت كاترين، الأقصر، سفنكس ومطار أسوان، مؤكدا أن لم يكن ليتحقق هذا الإنجاز لولا مجهود العاملين بالشركة.

وقدم الطيار طارق فوزي شكره لجميع العاملين على المجهود المبذول في الأونة الأخيرة، داعيا العاملين لبذل المزيد من العمل لتحقيق أهداف الشركة المرجوة.​