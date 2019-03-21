برلماني: 80% من الجرائم الجنائية بسبب المخدرات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد علي:

تقدم النائب إسماعيل نصر الدين، بطلب مناقشة عامة حول سياسية الحكومة بشأن القضاء على ظاهرة تعاطي المخدرات بشكل كامل سواء بين العاملين في الدولة في القطاعى العام والخاص أو في الشوارع والطرقات.

وقال نصر الدين، في بيان، إن نحو 80 % من الجرائم الجنائية يقف خلفها أشخاص متعاطون للمواد المخدرة، مشددا على ضرورة وضع آلية من اجل الوقوف على طبيعة هذا الأمر بالإضافة لتحرك كافة الجهات المعنية للتصدي لمتعاطي المواد المخدرة في كافة المؤسسات والهيئات والوزارات وفي الشوارع والطرقات.

وأشاد نصر الدين بحملة "انت اقوى من المخدرات" التي دشنتها وزارة التضامن لتوعية الشباب من خطورة تعاطي المخدرات، وأنها اصبحت تحظى باهتمام كبير عبر وسائل التواصل الاجتماعى وفقا لتقرير الحكومة ربع السنوي، بالإضافة لجهود وزارة التضامن في علاج المدمنين.​