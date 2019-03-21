رئيس مشروعات "نقل الكهرباء": الانتهاء من ربط 16 محطة طاقة شمسية بمحطات بنبان

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد صلاح:

قال المهندس أحمد فتحى رئيس قطاع المشروعات بمنطقة مصر العليا بالشركة المصرية لنقل الكهرباء، إنه تم الانتهاء حتى الآن من ربط 16 محطة بمحطات محولات بنبان 1،2،3، مشيرا إلى أنه يتم حاليا أيضا إجراء اختبارات بدء التشغيل والتى تستمر لمدة شهر زمنى تقريبا، لتحقيق التشغيل التجاري بـ 5 محطات من إجمالي الـ16 محطة سيتم ربطهم على الشبكة القومية للكهرباء وبدء التشغيل التجارى لهم بإجمالي قدرات تبلغ 230 ميجاوات.

وأوضح فتحي في تصريحاته لـمصراوي، أنه حتى الآن بلغ إجمالي القدرات المنتجة من محطات بنبان للطاقة الشمسية 780 ميجا وات من 16 محطة تم الإنتهاء من تنفيذها وإنشائها، مؤكدا أن إجمالي عدد المحطات المستهدف إنشاؤها 32 محطة بإجمالي قدرة 1465 ميجا وات، بما يعني أنه تم الإنتهاء من تنفيذ 50% من إجمالي محطات الطاقة الشمسية التي تم تنفيذها وربطها على محطات المحولات، تمهيدا لبدء التشغيل التجاري، وذلك طبقا للبرنامج الزمني المحدد انتهائه سبتمبر المقبل 2019 المقرر آخر موعد لدخول المحطات.

وأوضح أنه جاري العمل حاليا على توسيع محطة محولات بنبان 3 جهد 500 ك.ف. التي تنفذها شركة "اكس دى اجيماك"، برئاسة المهندس مدحت رمضان والمتوقع الإنتهاء منها فى سبتمبر المقبل.

وأشار إلى أنه يجري أيضا تنفيذ مشروع إنشاء خط بنبان 3 – نجع حمادي جهد 500 ك.ف.، وذلك لتفريغ الطاقة المولدة من محطات مجمع بنبان الشمسي على جهد 500 ك.ف التي تنفذها شركة السويدى للكهرباء، حيث تبلغ تكلفة الخط مليار و700 مليون جنيه.

وأوضح أن حجم استثمارات المشروع يصل إلى 2 مليار دولار ومستهدف رفع إجمالي الإنتاج إلى 2000 ميجا وات، مشيرًا إلى توفير المحطة التي تعد الأكبر على مستوى العالم حوالي 10 آلاف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة.

وأعلنت مجموعة البنك الدولي، عن فوز مشروع توليد الطاقة الشمسية في بنبان بأسوان بالجائزة السنوية كأفضل مشروعات البنك تميزاً على مستوى العالم، وهي المرة الأولى التي تفوز بها مصر بهذه الجائزة

وأقامت كريستالينا جورجييڤا، الرئيس المؤقت للبنك، احتفالية خاصة بتلك المناسبة بمقر البنك في واشنطن، بحضور قيادات البنك وأعضاء مجلسه التنفيذي، أشادت فيه بالمشروع ومعدلات تنفيذه المتسارعة وما يستهدفه من تحقيق طفرة كبيرة في إطار زيادة اعتماد مصر على الطاقة المتجددة وتنويع مصادرها من الطاقة كهدف وطني استراتيجي.

والجدير بالذكر أن البنك الدولي يساهم في دعم مصر في مجال الطاقة بقيمة تتجاوز 1.1 مليار دولار، ومن أبرز المشروعات مشروع تطوير طاقة الرياح بقيمة 219.7 مليون دولار، ومشروع جنوب حلوان بقيمة 585.4 مليون دولار، ومشروع توصيل الغاز للمنازل بقيمة 300 مليون دولار، إضافة إلى قيام مؤسسة التمويل الدولية بدعم مشروع الطاقة الشمسية بأسوان بقيمة 653 مليون دولار.​