"العربية للتصنيع" توقع بروتوكول تعاون لإقامة مشروع نخيل متكامل بالوادي الجديد

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - أ ش أ:

وقعت الهيئة العربية للتصنيع ،بروتوكول تعاون، مع شركة "مايتي" الماليزية لبحث ونقل الخبرات لإقامة مشروع زراعة 1.5 مليون نخلة من أجود أنواع التمور (التمر المدجول )علي مساحة 20 ألف فدان في مدينة الخارجة بمحافظة الوادي الجديد.

وأكدت الهيئة العربية للتصنيع - في بيان اليوم الخميس - أن ذلك تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن تحقيق الاستفادة القصوى من منتجات ومخلفات النخيل خاصة في ظل التوسعات المنتظرة في زراعة النخيل بمحافظة الوادي الجديد.

وأوضح اللواء "محمد الزملوط" محافظ الوادي الجديد ، أن الطريق الأمثل للتنمية لابد أن يتم بتضافر الجهود واستثمار كافة إمكانيات مؤسساتنا الوطنية وفي مقدمتها الهيئة العربية للتصنيع ،حيث تمتاز بالخبرات الفنية وتذليل أي عقبات لإنجاز كافة مجالات التعاون بالكفاءة المطلوبة وأعلى مستويات الجودة.. مشيرا إلى أن المشروع المقرر إقامته بالمحافظة يوفر قرابة 10 آلاف فرصة عمل ، فضلا عن إقامة مجتمع زراعي صناعي متكامل .

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من جانبها،أعرب وفد الشركة الماليزية عن تقديرها لهذا التعاون ،وأنها خطوة رائدة لمصر وللمنطقة الإفريقية لتوطين التكنولوجيا العالمية في إقامة مشروعات متكاملة من زراعة النخيل ونقل الخبرات والتدريب للعمالة الفنية.

وأشاد بالإمكانيات التكنولوجية والخبرات الفنية بالهيئة العربية للتصنيع ودورها في دعم المشروعات التنموية بمصر،مؤكدا أنها سوف يعمل على الإسراع بعميلة تنفيذ التعاقد وفقا لأحدث النظم الصناعية العالمية.

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