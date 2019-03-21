محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ يوسف عفيفي: نشرت الجريدة الرسمية، قرار مجلس إدارة الهيئة القومية لسلامة الغذاء، رقم 4 لسنة 2018، بشأن إصدار لائحة الموارد البشرية للهيئة. وجاء في المادة الأولى للقرار بأن يعمل بأحكام لائحة الموارد البشرية المرفقة بشأن موظفي الهيئة القومية لسلامة الغذاء، وتسرى أحكام قانون الخدمة المدنية المشار إليه فيما لم يرد بشأنه نص خاص في هذه اللائحة.​

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر إصدار لائحة الموارد البشرية لهيئة سلامة الغذاء لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.