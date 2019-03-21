أخبار مصر | نقيب الصحفيين: أسعى للتوافق في تشكيل 'هيئة المكتب'

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر نقيب الصحفيين: أسعى للتوافق في تشكيل 'هيئة المكتب' والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال الكاتب الصحفي ضياء رشوان نقيب الصحفيين، إنه يسعى خلال الفترة الحالية، للتوافق مع جميع أعضاء المجلس، حول تشكيل هيئة المكتب وجميع اللجان.

وأضاف خلال أول لقاء له مع محرري النقابة، بمقر مكتبه بنقابة الصحفيين، أن عدم التوافق بين الأعضاء خلال الفترات الماضية لم يكن مريحًا لجميع الأطراف، والمتضرر الأول هو الجمعية العمومية، مؤكدًا أنه لديه مهمة محددة يسعى لتطبيقها، وهي العمل على خدمة الصحفيين وتحقيق برنامجه الانتخابي.

وشدد نقيب الصحفيين، على أن اولوياته كنقيب للصحفيين، لا تختلف كثيرًا عن كونه عضو بالجمعية العمومية، يعاصر جميع مشاكل وهموم المهنة، موضحًا أنه يسعي لكل شئ بالتفاوض واتباع جميع السُبل الممكنة.

Advertisements

وكانت عقدت نقابة الصحفيين، الجمعة الماضية، انتخابات التجديد النصفي، واختارت نقيبًا جديدًا ونصف أعضاء المجلس.

وأعلنت اللجنة القضائية المشرفة على الانتخابات، عن فوز الكاتب الصحفي ضياء رشوان بمقعد النقيب، وذلك خلفًا للكاتب الصحفي عبدالمحسن سلامة، بعدد أصوات 2810 صوت، على رفعت رشاد منافسه الأول، الذي حصل على 1585 صوت، بنسبة 61.25%.

وبلغ إجمالي الحضور 4823 عضو، وبلغ إجمالي الأصوات الباطلة 235 صوت، والأصوات الصحيحة 4588.