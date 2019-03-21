أخبار مصر | فيلم وثائقي عن كشف مقبرة الملك الذهبي وكنوزه يعرض في باريس (فيديو)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر فيلم وثائقي عن كشف مقبرة الملك الذهبي وكنوزه يعرض في باريس (فيديو) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

شاهد وزير الآثار والوفد المرافق له فيلم وثائقي قصير عن اكتشاف عالم الآثار الانجليزي هيوارد كارتر لمقبرة الملك توت عنخ آمون والكنوز التي وجدت داخل مقبرته وحياته وصعوده على العرش وموته، والمقرر عرضه خلال فعاليات افتتاح المعرض المؤقت لمقتنيات الملك توت عنخ آمون في العاصمة الفرنسية باريس.

جاء ذلك على هامش تواجد الدكتور خالد العناني وزير الآثار، صباح اليوم في قاعات معرض الملك توت عنخ آمون المؤقت في باريس.

وتفقد العناني آخر التجهيزات في المعرض قبل افتتاحه عصر اليوم، وأسلوب الإضاءة والديكورات وطريقة العرض المتحفي.

Advertisements

وعبر العناني عن إعجابه بطريقة العرض وبطريقة الترويج للمعرض؛ حيث امتلأت الشوارع والمحلات والمدارس بالإعلانات الخاصة بالمعرض.

ووصف العناني الإعلانات الموجودة في المدارس بالهامة لأنها ستشجع الطلاب على زيارة المعرضوالتعرف على الحضارة المصرية العريقة.

ورافق الذكتور خالد العناني وزير الآثار في جولته، الدكتور زاهي حواس وزير الآثار الأسبق، والسفير إيهاب بدوي سفير جمهورية مصر العربية في باريس ومندوبها الدائم لدى اليونسكو.

ويأتي هذا التفقد للوقوف علي اخر التجهيزات قبل الافتتاح الرسمي له عصر اليوم مع وزير الثقافة الفرنسي فرانك ريستر .