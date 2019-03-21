أخبار مصر | وكيل 'المحامين' يهنئ ضياء رشوان بفوزه نقيبًا للصحفيين

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر وكيل 'المحامين' يهنئ ضياء رشوان بفوزه نقيبًا للصحفيين والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

هنأ عبدالجواد أحمد وكيل نقابة المحامين، الكاتب الصحفي ضياء رشوان نقيب الصحفيين الجديد، بعد فوزع بانتخابات التجديد النصفي للنقابة.

وقال خلال زيارته له، بمكتبه بالنقابة، اليوم، إن وجود ضياء نقيبًا للصحفيين بعد معركة محترمة وديمقراطية هو سلسلة من سلاسل نحو سعي لمجتمع ديمقراطي.

وأضاف أن وجود هذا المجلس في ظل هذا الوضع، هو أمر ضروري، مؤكدًا أن الوطن يحتاج لنقابة الصحفيين بصحفييها وأعضائها، مؤكدًا أن الاحتياط الصحفي الشخصي مهم، ولكن المواطن المصري يحتاج كل مؤسسات المجتمع المدني.

وتابع: "مصر في محنة داخلية، وتتمنى من اتحاد الصحفيين العرب أن يكون له دور، ويحتاج إلى جهد كل صحفي، وأتمنى أن الصحافة المصرية في ظل التكنولوجيا والتطور تكون موجودة، الصحافة المطبوعة يجب أن تكون محل اهتمام المواطن المصري".

Advertisements

وكانت عقدت نقابة الصحفيين، الجمعة الماضية، انتخابات التجديد النصفي، واختارت نقيبًا جديدًا ونصف أعضاء المجلس.

وأعلنت اللجنة القضائية المشرفة على الانتخابات، عن فوز الكاتب الصحفي ضياء رشوان بمقعد النقيب، وذلك خلفًا للكاتب الصحفي عبدالمحسن سلامة، بعدد أصوات 2810 صوت، على رفعت رشاد منافسه الأول، الذي حصل على 1585 صوت، بنسبة 61.25%.

وبلغ إجمالي الحضور 4823 عضو، وبلغ إجمالي الأصوات الباطلة 235 صوت، والأصوات الصحيحة 4588.