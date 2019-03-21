أخبار مصر | محافظ الجيزة يشارك في افتتاح معرض زهور الربيع بدورته الـ86 بحديقة الأورمان "صور"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر محافظ الجيزة يشارك في افتتاح معرض زهور الربيع بدورته الـ86 بحديقة الأورمان "صور" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

شارك اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، في فعاليات افتتاح الدكتور عز الدين ابو ستيت وزير الزراعة، لمعرض زهور الربيع في دورته الـ86 بمشاركة الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية والدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة.

استمع المحافظ والوفود المشاركة إلى شرح وافٍ من المشاركين حول أجنحة المعرض والشركات المشاركة فيه، مشيدا بما يحتويه المعرض من نباتات الزينة والزهور النادرة التي لا مثيل لها.

حيث يتضمن المعرض مشاركة 180 شركة من مجال النباتات والزهور ونباتات الزينة والنباتات الطبية والعطرية، ويقع على مساحة 28 ألف متر مربع من المساحات المغطاة والمكشوفة لعرض زهور القطف ونباتات الزينة وشتلات الفاكهة والخضروات والنباتات العطرية.

ودعا المحافظ مواطني الجيزة زيارة المعرض والاستفادة من المنتجات والزهور والشتلات المعروضة، مؤكدًا ان المعرض يشهد سنويًا زيارة كبيرة من المواطنين نظرًا لجودة المنتجات المعروضة.

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وأوضح وزير الزراعة، أن المعرض ممتد لمدة 45 يوما بشكل متواصل حتى يستطيع كل مواطن أن يأتي للتمتع بهذه المناظر الجميلة، مضيفًا أن الوزارة تسعى لتخطي حاجز المليون زائر، إضافة إلى وجود جانب ثقافي وإرشادي للقدرة على تبادل الخبرات حتى تستطيع مصر توزيع وتصدير الزهور للخارج.

ويشارك في المعرض عدد من الجهات التابعة لوزارة الزراعة والجهات الحكومية الأخرى، فضلا عن المؤسسات والجمعيات الخيرية وشركات اللاندسكيب ونباتات الزينة والمناحل ومنتجات عسل النحل ومستلزمات الإنتاج الزراعي وأسماك وطيور الزينة وعروض خاصة لمنتجات أسوان والواحات البحرية والوادي الجديد.

ويذكر ان حديقة الأورمان المقام بها معرض الزهور تحتوى على أكثر من 600 نوع من النباتات النادرة والأشجار المعمرة فضلا عن مركز لتدريب الأقسام المتخصصة فى كليات الزراعة على الأنواع النادرة من نباتات الزينة والزهور.