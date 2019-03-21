أخبار مصر | "ائتلاف حب الوطن" يعين نائبين لرئيس حملة "شجع مصر في أمم أفريقيا 2019"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "ائتلاف حب الوطن" يعين نائبين لرئيس حملة "شجع مصر في أمم أفريقيا 2019" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

عين ائتلاف حب الوطن، الذي أطلق حملة "شجع مصر.. في أمم إفريقيا ٢٠١٩"، برئاسة الدكتور مجدي علام رئيس الحملة، والدكتور مصطفى الشربيني الأمين العام للحملة والأستاذة مي عبد النبي منسقة الحملة، كل من الكابتن جمال علام رئيس اتحاد الكرة السابق والمستشار الحالي لاتحاد الكرة والنائب الأستاذ الدكتور فتحي ندا نقيب المهن الرياضية، نائبين لرئيس الحملة واختيار كابتن علاء نبيل نجم مصر والمدرب العام لمنتخب مصر السابق رئيس تنفيذي للحملة كما تم تعيين دكتور مسعد السيد عويس رئيس جهاز الشباب والرياضة ونقيب المهن الرياضية سابقا عضوا بالهيئه الإستشاريه العليا.

وتم اختيار الأستاذ خلف الزناتي نقيب المهن التعليمية ورئيس اتحاد المعلمين العرب عضوا بالهيئة الاستشارية العليا للحمله وأيضاً تعيين الكاتب الصحفي رجب الشرنوبي المسئول الإعلامي للحمله وعضو بالهيئة التنفيذية العليا للحملة كما تم اختيار النائبة هيام حلاوة أمينة للمرأة وعضو الهيئة التنفيذية العليا للحملة والسيد اللواء طلعت الدراجيني مسئول إدارة الأزمات والطوارئ وعضوا بالهيئة التنفيذية العليا للحملة والأستاذ جمال توفيق الشريف عضوا بالهيئة التنفيذية العليا للحملة والحملة انضم لها أكثر من ألف شاب وفتاة منذ انطلاقها حتى الآن.

ونظم "ائتلاف حب الوطن" ممثل النقابات المهنية والعمالية والاتحاد العام للنقابات المهنية والاتحاد العام لنقابات عمال مصر حملة باسم "شجع مصر" وذلك لإشراك القاعدة الرياضية ومختلف شرائح المجتمع في عملية دعم المنتخب، خاصة وأن مصر تستضيف البطولة، ومنتخبنا يتمتع بأفضلية أداء المباريات على أرضه ووسط جماهيره

ويحمل المنتخب المصري شعار الوطن ويدافع عن ألوانه في هذه البطولة، ودعمه واجب على كل المنتمين للوطن ونحن على ثقة تامة بأن المنتخب الأول سيحصل على ما ينتظره من دعم ومساندة.

ويتم مشاركة شباب الحملة في التنظيم وتوفير عدد ١٠٠٠٠ " عشرة الالاف" تذكرة مخفضة لاعضاء الحملة لكل مبارة من مباريات المنتخب المصري وتذاكر لكافة المباريات.

وتهدف الحملة التي تأتي تحت واسم (شجع مصر) إلى:

1- المشاركة في النواحي التنظيمية للبطولة حيث يتوافر لدينا الشباب المدرب والمجهز لقيادة تنظيم مثل هذه المناسبات القومية وتتوافر فيهم شروط الوطنية وحبهم لمصر.

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2- بث روح الحماس في نفوس اللاعبين، وتحفيزهم لتقديم أفضل أداء خلال مباريات البطولة.

3- تتواصل هذه الحملة التي تشهد مشاركة واسعة من مختلف شرائح المجتمع حتى موعد انطلاقة البطولة، وستكون مفتوحة لكل من يود المساهمة بجهده في دعم المنتخب، وتحفيز لاعبيه لتشريف كرة القدم المصرية في هذه النسخة القوية.

4- إعداد مقاطع فيديو مسجلة يظهر فيها عدد من الرياضيين والمسؤولين ونجوم المنتخب السابقين وغيرهم، لتوجيه رسائل تشجيعية لأفراد المنتخب.

5- يشارك في هذه الحملة لاعبو المنتخب أنفسهم من خلال بث رسائل للقاعدة الرياضية بالدولة، وتأكيد أهمية المساندة الجماهيرية في دعم اللاعبين وشحذ هممهم.

6- حشد الطاقات وتوحيد الصفوف من أجل دعم المنتخب، والمساهمة في ظهوره بالصورة التي تليق باسم ومكانة مصر.

7- التعاون مع مختلف شرائح المجتمع لتهيئة الأجواء المناسبة لـلمنتخب المصري لتحقيق تطلعات عشاق كرة القدم المصرية، متمنياً التوفيق للجهازين الفني والإداري واللاعبين، في رفع راية مصر عالية خفاقة في هذا المحفل القاري المهم.

8- دعم وتشجيع السياحة الداخلية والخارجية بتنظيم رحلات لمشاهدة المباريات لكافة المنتخبات وتخصيص مدرج لأعضاء الحملة يتلون بعلم مصر في كافة مباريات المنتخب المصري.