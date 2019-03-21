أخبار مصر | مستشفى فلسطين بالقاهرة تحتفل بعيد الأم "صور"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مستشفى فلسطين بالقاهرة تحتفل بعيد الأم "صور" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

احتفلت مستشفي فلسطين بالقاهرة اليوم الخميس الحادى والعشرين من مارس بعيد الام في مقر المستشفي بشارع الثورة مصر الجديدة بالقاهرة مع عدد من الامهات بقسم طب المسنين.

وقام الدكتور محمد رمضان مدير عام المستشفي بتكريم الامهات في المستشفي بالمشاركة مع مؤسسة الشهيد ياسر عرفات.

وأكد رمضان حرص المستشفي بتكريم الامهات مما يخفف عنهم في مرضهم وادخال البهجة علي كافة الامهات في المستشفي.

ومن الجدير بالذكر أن مستشفي فلسطين من اقدم المستشفيات في القاهرة حيث تم انشاؤها منذ 40 سنه ومستمرة في العمل والتطور مع التكنولوجيا الحديثه بأفضل الاجهزة والامكانيات من خلال ادارة الدكتور محمد رمضان.