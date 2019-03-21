أخبار مصر | "البحوث الإسلامية": تحية تقدير وإعزاز لكل أم ضحت من أجل أولادها ولكل أم قدمت شهيدًا لأجل الوطن

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "البحوث الإسلامية": تحية تقدير وإعزاز لكل أم ضحت من أجل أولادها ولكل أم قدمت شهيدًا لأجل الوطن والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

وجّه مجمع البحوث الإسلامية الشكر والتقدير لكل أم ضحت في تربية أولادها، وقامت بتنشئتهم على القيم والأخلاق النبيلة وعلى حب الوطن والانتماء إليه.

وقال الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية د.محيي الدين عفيفي إن الأديان السماوية أوصت ببر الوالدين، وإن النبي صلى الله عليه وسلم أكّد على أهمية البر بالأم.

أضاف الأمين العام أن مجمع البحوث الإسلامية في هذه المناسبة يتقدم بالتحية والتقدير لكل أم أخلصت في تربية ورعاية أبنائها.

كما يوجّه المجمع التحية والتقدير لكل أم شهيدٍ قدم روحه فداءً للوطن، ولكل أم ربّت أبناءها على عشق تراب الوطن وعلى الإخلاص في العمل واحترام الناس.