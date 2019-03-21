أخبار مصر | وزيرة الصحة: انطلاق المرحلة الثالثة من مبادرة الكشف المبكر عن "الأنيميا والتقزم والسمنة" بـ5 محافظات

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وزيرة الصحة: انتهينا من فحص 6 مليون طالب في المرحلتين السابقتين من مبادرة الرئيس للكشف المبكر عن "الأنيميا والتقزم والسمنة"

وزيرة الصحة: المرحلة الثالثة تسهدف فحص 2.5 مليون طالب

أعلنت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، عن انطلاق المرحلة الثالثة من مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي للكشف المبكر عن "الأنيميا والتقزم والسمنة" لدى طلاب المرحلة الابتدائية بالمدارس، بدءًا من اليوم الحادي والعشرين من مارس حتى نهاية شهر أبريل القادم.

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وأوضحت وزيرة الصحة، أنه تم الإنتهاء من فحص ما يقرب من 6 مليون طالب وطالبة بمحافظات المرحلتين السابقتين حيث بلغ إجمالي الطلاب المفحوصين في المرحلة الأولى حوالي 4.5 مليون طالب وطالبة، بينما تم فحص حوالي مليون ونصف طالب وطالبة في المرحلة الثانية، وكانت أعلى نسبة فحص شهدتها محافظة القاهرة حيث تم فحص ما يقرب من 500 ألف طالب وطالبة بها، تليها محافظة سوهاج بإجمالي فحص 233 ألف و356 طالب وطالبة، و154 ألف طالب بالمنوفية و132 ألف و912 طالب بأسوان و86 ألف و698 طالب بالاسماعيلية و118 ألف و738 طالب بكفر الشيخ و130 ألف و431 ببني سويف و81 ألف و612 طالب بالأقصر و31 ألف و427 طالب بشمال سيناء و30 ألف طالب و135 طالب بالبحر الأحمر، موضحةً أنه فى إطار حرص الدولة للوصول الى كافة المواطنين فى المناطق الحدودية تم إرسال قوافل وفرق طبية لفحص طلاب مثلث حلايب وشلاتين حيث تم فحص حوالي 507 طالب وطالبة.

وأشارت وزيرة الصحة، إلى أن المرحلة الثالثة تستهدف فحص 2.5 مليون طالب وطالبة بـ 5 محافظة بالجمهورية وهي: الغربية والدقهلية والشرقية والمنيا والوادي الجديد، بإجمالي 4238 مدرسة، لافتة إلى أن هذه المرحلة تستهدف محافظة الوادي الجديد وهي احدى المحافظات الحدودية والتى تبعد عن القاهرة حوالي 700 كم، حيث تم إرسال فرق طبية بكامل طاقتها استعدادا لفحص طلاب هذه المحافظة.

و من جانبه، قال المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة والسكان، أن أعمال الفحص التي بدأت يوم 16 فبراير الماضي مستمرة على 3 مراحل تنتهي بنهاية شهر أبريل المقبل لافتًا إلى أنه تم توزيع 5200 فرقة طبية مكونة من طبيب وممرض وكيميائي ومدخل بيانات بجميع المحافظات، مشيرا إلى أن المبادرة تستهدف علاج المصابين بالأمراض الثلاثة في 225 عيادة من عيادات التأمين الصحي بالمجان، حيث يشترط إعطاء ولي الأمر موافقة كتابية على فحص نجله أو ابنته في "الحملة" وشهادة ميلاد الطالب حتى يجري الفحص، أو التعهد بإجرائه في أحد معامل المستشفيات الحكومية ويمد المدرسة بها.