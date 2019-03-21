أخبار مصر | عاجل.. "الوزير" يطلب إنهاء إجراءات تمويل صفقات شراء وصيانة وتحديث جرارات السكة الحديد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. "الوزير" يطلب إنهاء إجراءات تمويل صفقات شراء وصيانة وتحديث جرارات السكة الحديد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365



وفي بداية الاجتماع، أكد الوزير أن هذا الإجتماع يأتي في إطار سلسلة الاجتماعات التي يتم عقدها خلال الفترة الحالية مع كافة الوزارات والهيئات والشركات التي تتعاون مع وزارة النقل لدفع معدلات التنفيذ والإسراع بتفيذ كافة المشروعات والتعاقدات بما يعود إيجابيا على مستوى الخدمة المقدمة في كافة قطاعات النقل مشيرا إلى أهمية الإسراع بتنفيذ هذا الاتفاق لتدعيم قوة الجر بهيئة السكك الحديدية التي ترتكز استراتيجتها على اتجاهين الأول اجراء صيانة وعمرات للجرارات الحالية والثاني شراء جرارات جديدة وتوفير قطع الغيار اللازمة لها.

عقد وزير النقل، المهندس كامل الوزير، اجتماعا موسعا، مع وفد شركة شركة بروجريس ريل لوكوموتيف، بحضور رئيس وقيادات هيئة السكك الحديدية؛ لبحث آخر المستجدات الخاصة بتفعيل مذكرة التفاهم التي تم توقيعها منذ عدة أشهر بين الهيئة القومية لسكك حديد مصر والشركة، والتي تتضمن قيام الشركة بتحديث وإصلاح 91 جرارًا، بالإضافة إلى شراء 50 جرارا جديدا (EMD)، وعمل عقد صيانة لـ141 جرارا لمدة 15 عاما بعد توقيع الاتفاقية التنفيذية بين الجانبين.

وطالب وزير النقل الشركة، بسرعة نهو كل الإجراءات الخاصة بالتمويل والعقود خلال الفترة الاضافية لمذكرة التفاهم ووضع جدول مضغوط خاص بمدد ومعدلات التوريد بالجرارت الجديدة والجرارات التي سيتم إعادة تأهيلها أو إجراء عمرات جسيمة لها.

كما أكد الوزير، أهمية إجراء العمرات وإعادة تأهيل الجرارات بورش السكة الحديد تحت إشراف مهندسي الشركة لنقل المعرفة والخبرات الخاصة بها إلى المهندسين والفنيين المصريين.



وفي السياق ذاته، تباحث الجانبان حول إمكانية قيام الشركة بإصلاح وعمل العمرات اللازمة الخاصة ب، 240 موتور جرارا.

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وأكد الوزير أن إجراء العمرات اللازمة للجرارات في الشركات المصنعة لها وتحت إشرافها يعود بشكل إيجابي على كافة النواحي الفنية لهذه الجرارات، بما يؤثر إيجابيا على مستوى الخدمة المقدمة لجمهور الركاب. وكان وزير النقل المهندس كامل الوزير، قد اجتمع أمس، مع الدكتور محمد العصار، وزير الدولة للإنتاج الحربي، بمقر وزارة النقل؛ لمتابعة معدلات تنفيذ المشروعات التي تنفذها وزارة الإنتاج الحربي لصالح هيئات وزارة النقل والتي تساهم في تطوير منظومة النقل والسكك الحديدية بمصر.