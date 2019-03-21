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أخبار مصر | عاجل.. "الوزير" يطلب إنهاء إجراءات تمويل صفقات شراء وصيانة وتحديث جرارات السكة الحديد

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عقد وزير النقل، المهندس كامل الوزير، اجتماعا موسعا، مع وفد شركة شركة بروجريس ريل لوكوموتيف،  بحضور رئيس وقيادات هيئة السكك الحديدية؛ لبحث آخر المستجدات الخاصة بتفعيل مذكرة التفاهم التي تم توقيعها منذ عدة أشهر بين الهيئة القومية لسكك حديد مصر والشركة، والتي تتضمن قيام الشركة بتحديث وإصلاح 91 جرارًا، بالإضافة إلى شراء 50 جرارا جديدا (EMD)، وعمل عقد صيانة لـ141 جرارا لمدة 15 عاما بعد توقيع الاتفاقية التنفيذية بين الجانبين. 

وفي بداية الاجتماع، أكد الوزير أن هذا الإجتماع يأتي في إطار سلسلة الاجتماعات التي يتم عقدها خلال الفترة الحالية مع كافة الوزارات والهيئات والشركات التي تتعاون مع وزارة النقل لدفع معدلات التنفيذ والإسراع بتفيذ كافة المشروعات والتعاقدات بما يعود إيجابيا على مستوى الخدمة المقدمة في كافة قطاعات النقل مشيرا إلى أهمية الإسراع بتنفيذ هذا الاتفاق  لتدعيم قوة الجر بهيئة السكك الحديدية التي ترتكز استراتيجتها على اتجاهين الأول اجراء صيانة وعمرات للجرارات الحالية والثاني شراء جرارات جديدة وتوفير قطع الغيار اللازمة لها.

وطالب وزير النقل الشركة، بسرعة نهو كل الإجراءات الخاصة بالتمويل والعقود خلال الفترة الاضافية لمذكرة التفاهم ووضع جدول مضغوط خاص بمدد ومعدلات التوريد بالجرارت الجديدة والجرارات التي سيتم إعادة تأهيلها أو إجراء عمرات جسيمة لها.

كما أكد الوزير، أهمية إجراء العمرات وإعادة تأهيل الجرارات بورش السكة الحديد تحت إشراف مهندسي الشركة لنقل المعرفة والخبرات الخاصة بها إلى المهندسين والفنيين المصريين.

 
وفي السياق ذاته، تباحث الجانبان حول إمكانية قيام الشركة بإصلاح وعمل العمرات اللازمة الخاصة ب، 240 موتور جرارا.

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وأكد الوزير أن إجراء العمرات اللازمة للجرارات في الشركات المصنعة لها وتحت إشرافها يعود بشكل إيجابي على كافة النواحي الفنية لهذه الجرارات، بما يؤثر إيجابيا على مستوى الخدمة المقدمة لجمهور الركاب.

وكان وزير النقل المهندس كامل الوزير، قد اجتمع أمس، مع الدكتور محمد العصار، وزير الدولة للإنتاج الحربي، بمقر وزارة النقل؛ لمتابعة معدلات تنفيذ المشروعات التي تنفذها وزارة الإنتاج الحربي لصالح هيئات وزارة النقل والتي تساهم في تطوير منظومة النقل والسكك الحديدية بمصر.

وفي بداية الإجتماع أكد وزير النقل على أن الهدف من الإجتماع يرتكز على وضع آلية سريعة وفورية لدفع معدلات تنفيذ كافة المشروعات المشتركة بين الجانبين وازالة كافة المعوقات الخاصة بها للإنتهاء منها وفقا للجداول الزمني حيث سيتم الانتهاء من الأعمال المدنية لـ295 مزلقانا مارس 2020 والانتهاء من أعمال التحكم ل295 مزلقان يونيو 2020 والانتهاء من كافة المحطات ال86 التي تقوم وزارة الانتاج الحربي بتطويرها لصالح هيئة السكك الحديدية في 752019 بالاضافة الى نهو القطاع الذي تقوم بتنفيذه الانتاج الحربي بطول 15 كم ضمن مشروع إنشاء ازدواج طريق " - سوهاج سوهاج الصحراوي الشرقي.

كما تباحث الجانبان حول ضرورة الإنتهاء من كل الامور الفنية الخاصة بإصلاح عدد 20 محرك و120 موتور جر حيث أوضح وزير النقل أهمية هذا الموضوع بالنسبة لهيئة السكك الحديدية لتدعيم قوة الجر بها مشيرا الى ان الوزارة تسير في اتجاهين متوازيين في هذا المجال الاول هو شراء جرارات جديدة وهو ما تمثل في التعاقد على 100 جرار جديدة والحصول على تمويل من بنك الاعمار واعادة التنمية الاوربي لشراء 100 جرار أخرى والثاني يشمل اصلاح الجرارات الحالية وعمل العمرات اللازمة لها.

ومن جانبه أكد الدكتور محمد العصار أن التعاون بين الوزارتين يأتي في إطار تعاون وزارة الانتاج الحربي مع كافة الوزرات بالدولة وبمايعكس التكامل بين مؤسسات الدولة لتلبية احتياجات المواطنين والارتقاء بمنظومة نقل الركاب والبضائع، مشيرا الى أن الإنتاج الحربي يقوم بتنفيذ العديد من المشروعات القومية التي تستهدف تطوير منظومة النقل والسكك الحديدية.

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