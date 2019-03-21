أخبار مصر | عاجل.. "الوزير" يطلب إنهاء إجراءات تمويل صفقات شراء وصيانة وتحديث جرارات السكة الحديد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. "الوزير" يطلب إنهاء إجراءات تمويل صفقات شراء وصيانة وتحديث جرارات السكة الحديد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
وفي بداية الاجتماع، أكد الوزير أن هذا الإجتماع يأتي في إطار سلسلة الاجتماعات التي يتم عقدها خلال الفترة الحالية مع كافة الوزارات والهيئات والشركات التي تتعاون مع وزارة النقل لدفع معدلات التنفيذ والإسراع بتفيذ كافة المشروعات والتعاقدات بما يعود إيجابيا على مستوى الخدمة المقدمة في كافة قطاعات النقل مشيرا إلى أهمية الإسراع بتنفيذ هذا الاتفاق لتدعيم قوة الجر بهيئة السكك الحديدية التي ترتكز استراتيجتها على اتجاهين الأول اجراء صيانة وعمرات للجرارات الحالية والثاني شراء جرارات جديدة وتوفير قطع الغيار اللازمة لها.
وطالب وزير النقل الشركة، بسرعة نهو كل الإجراءات الخاصة بالتمويل والعقود خلال الفترة الاضافية لمذكرة التفاهم ووضع جدول مضغوط خاص بمدد ومعدلات التوريد بالجرارت الجديدة والجرارات التي سيتم إعادة تأهيلها أو إجراء عمرات جسيمة لها.
كما أكد الوزير، أهمية إجراء العمرات وإعادة تأهيل الجرارات بورش السكة الحديد تحت إشراف مهندسي الشركة لنقل المعرفة والخبرات الخاصة بها إلى المهندسين والفنيين المصريين.
وفي السياق ذاته، تباحث الجانبان حول إمكانية قيام الشركة بإصلاح وعمل العمرات اللازمة الخاصة ب، 240 موتور جرارا.
وكان وزير النقل المهندس كامل الوزير، قد اجتمع أمس، مع الدكتور محمد العصار، وزير الدولة للإنتاج الحربي، بمقر وزارة النقل؛ لمتابعة معدلات تنفيذ المشروعات التي تنفذها وزارة الإنتاج الحربي لصالح هيئات وزارة النقل والتي تساهم في تطوير منظومة النقل والسكك الحديدية بمصر.
كما تباحث الجانبان حول ضرورة الإنتهاء من كل الامور الفنية الخاصة بإصلاح عدد 20 محرك و120 موتور جر حيث أوضح وزير النقل أهمية هذا الموضوع بالنسبة لهيئة السكك الحديدية لتدعيم قوة الجر بها مشيرا الى ان الوزارة تسير في اتجاهين متوازيين في هذا المجال الاول هو شراء جرارات جديدة وهو ما تمثل في التعاقد على 100 جرار جديدة والحصول على تمويل من بنك الاعمار واعادة التنمية الاوربي لشراء 100 جرار أخرى والثاني يشمل اصلاح الجرارات الحالية وعمل العمرات اللازمة لها.
ومن جانبه أكد الدكتور محمد العصار أن التعاون بين الوزارتين يأتي في إطار تعاون وزارة الانتاج الحربي مع كافة الوزرات بالدولة وبمايعكس التكامل بين مؤسسات الدولة لتلبية احتياجات المواطنين والارتقاء بمنظومة نقل الركاب والبضائع، مشيرا الى أن الإنتاج الحربي يقوم بتنفيذ العديد من المشروعات القومية التي تستهدف تطوير منظومة النقل والسكك الحديدية.