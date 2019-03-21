أخبار مصر | مطار القاهرة يشارك فى الإحتفال بعيد الأم

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مطار القاهرة يشارك فى الإحتفال بعيد الأم والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
قامت شركة ميناء القاهرة الجوى برئاسة المهندس أحمد فوزي، بالاحتفال بعيد الأم داخل مطار القاهرة الدولي، حيث قام فريق من العلاقات العامة بتوزيع الهدايا الرمزية على السيدات داخل الصالات، وقد أعربوا عن فرحهم بذلك الاهتمام وعمت البهجة والسرور داخل أجواء الصالات.
وذلك في أطار اهتمام الدولة بدور المرأة فى المجتمع بصفة عامة والأم بصفة خاصة كونها مسئولة عن تربية وتنشأة شباب المستقبل وغرس القيم والأخلاق الحميدة فى أجيال الغد.
شرطة مطار القاهرة تضبط 64 واقعة تزوير خلال شهر فبراير
نجحت الإدارة العامة لشرطة ميناء القاهرة الجوي، في ضبط 64 واقعة تزوير خلال شهر فبراير.
وتمكنت الإدارة من ضبط عدد (64) حالة تزوير خلال شهر فبراير الماضي، حيث تبين اختلاف وتنوع أساليب التزوير المستخدمة بحسب جنسية الراكب والوجهة التي يرغب في التوجه إليها.
وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
ويأتي ذلك استمراراً لجهود الإدارة العامة لشرطة ميناء القاهرة الجوي باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لمتابعة حركة السفر والوصول بمطار القاهرة الدولي، والعمل على كشف أي محاولات للسفر أو الدخول للبلاد بطريقة غير شرعية عن طريق التزوير أو التلاعب فى جوازات السفر أو التأشيرات الخاصة بالدول.