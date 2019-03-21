أخبار مصر | مطار القاهرة يشارك فى الإحتفال بعيد الأم

قامت شركة ميناء القاهرة الجوى برئاسة المهندس أحمد فوزي، بالاحتفال بعيد الأم داخل مطار القاهرة الدولي، حيث قام فريق من العلاقات العامة بتوزيع الهدايا الرمزية على السيدات داخل الصالات، وقد أعربوا عن فرحهم بذلك الاهتمام وعمت البهجة والسرور داخل أجواء الصالات.

وذلك في أطار اهتمام الدولة بدور المرأة فى المجتمع بصفة عامة والأم بصفة خاصة كونها مسئولة عن تربية وتنشأة شباب المستقبل وغرس القيم والأخلاق الحميدة فى أجيال الغد.