أخبار مصر | "العناني" و"حواس" يتفقدان معرض الملك توت عنخ آمون في فرنسا تمهيدًا لافتتاحه (صور)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "العناني" و"حواس" يتفقدان معرض الملك توت عنخ آمون في فرنسا تمهيدًا لافتتاحه (صور) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تفقد صباح اليوم الدكتور خالد العناني وزير الآثار، بمصاحبة الدكتور زاهي حواس وزير الاثار الأسبق، والسفير إيهاب بدوي سفير جمهورية مصر العربية في باريس ومندوبها الدائم لدى اليونسكو، معرض الملك الذهبي توت عنخ آمون للوقوف علي اخر التجهيزات قبل الافتتاح الرسمي له عصر اليوم مع وزير الثقافة الفرنسي فرانك ريستر.

شاهد وزير الآثار والوفد المرافق له علي فيلم وثائقي قصير عن اكتشاف عالم الآثار الانجليزي هيوارد كارتر لمقبرة الملك الشاب و الكنوز التي وجدت داخل مقبرته وحياته وصعوده على العرش وموته.

ثم توجه "العناني" إلى القاعات المختلفة للمعرض لتفقد آخر التجهيزات وأسلوب الإضاءة والديكورات الخاصة بالقاعات وطريقة العرض المتحفي التي عبر عن اعجابه بها وبطريقة الترويج للمعرض؛ حيث امتلأت الشوارع والمحلات والمدارس بالاعلانات الخاصة بالمعرض، ووصف تلك الموجودة بالمدارس بالهامة لأنها ستشجع طلبة المدارس علي زيارة المعرض كما ستساهم في تربية اجيال من أحباء مصر وحضارتها الفريدة والعريقة.