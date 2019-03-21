مصر | إنذار لنقيب الموسيقيين بإيقاف شيرين عبدالوهاب عن ممارسة الغناء نهائيا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر إنذار لنقيب الموسيقيين بإيقاف شيرين عبدالوهاب عن ممارسة الغناء نهائيا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أرسل طارق محمود، المحامي بالنقض والدستورية العليا، إنذارا رسميا لنقيب الموسيقين طالب فيه بإيقاف المطربة شيرين عبد الوهاب عن الغناء نهائيا.

وذكر محمود في إنذاره، أن شيرين عبدالوهاب دائمة الاساءة للدولة المصرية والمصريين جميعا ، وذلك خلال حفلاتها الخارجية والداخلية ، مشيرا إلى أن شيرين تعد واجهة مسيئة وغير مشرفة للفن المصرى وانها ارتكبت العديد من الاخطاء الكارثية خلال احيائها حفلاتها وخاصة في الخارج.

وأضاف محمود فى إنذاره أن اخر كوارث هذه المطربة ماذكرته فى حفلتها الاخيرة بالبحرين حيث قالت امام الجماهير ( فى مصر اللى يتكلم يتسجن ) وهو الامر الذي يمثل إساءة بالغة للدولة المصرية فى تلك الظروف التى تواجه فيها البلاد مؤامرات خارجية وداخلية لزعزعة استقرارها وامنها الداخلى .

وتابع محمود أنه سبق وأن ارسل انذار لنقيب الموسيقين بإيقاف شيرين عبدالوهاب ، الا أن النقابة لم تتمثل لما ورد بالانذار وتركت هذه المطربة ترتكب اخطاء متكررة فى حق وطنها ، مضيفا أن شيرين تستغل جماهيرها فى مصر والوطن العربي للاساءة لمصر وهو ما يستلزم صدور قرار فورى وعاجل بايقافها فورا عن احياء جميع الحفلات الداخلية والخارجية واحالتها للتحقيق للنظر فى امر وقفها عن الغناء نهائيا ، لأنها واجهة غير مشرفة ومسيئة للفن المصرى .