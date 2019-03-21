مصر | "الاستئناف" تنشئ حاسب آلي بأجهزة الماسح الضوئي للعدالة الناجزة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "الاستئناف" تنشئ حاسب آلي بأجهزة الماسح الضوئي للعدالة الناجزة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت محكمة استئناف القاهرة برئاسة المستشار محمد رضا شوكت رئيس محكمة استئناف القاهرة، عضو مجلس القضاء الأعلى، أنه ضمانا وحفاظا على حقوق المتقاضين في تحقيق العدالة، فقد قامت المحكمة بإنشاء حاسب آلي بالإدارة الجنائية "الجنايات" وتدعيمه بالأجهزة اللازمة والماسح الضوئي لعمل مسح ضوئي للجناية كاملة والحكم الصادر فيها، كما تم تفعيل خدمة تسديد تداول الجلسات الخاصة بقضايا الجنايات ، لإمكانية الاستعلام عنها من خلال البوابة الإليكترونية وتفعيل قسم لنسخ الأحكام الصادرة من دوائر الجنايات والذي لم يكن موجودا من قبل.

وتم تكليف المستشار إبراهيم الصياد رئيس المكتب الفني والمستشار عاطف عبد المنعم نصر المشرف على الإدارة الجنائية والمستشار دكتور محمود عبد الفتاح عضو المكتب الفني للمتابعة بتنفيذ القرارات .

وأوضحت محكمة استئناف القاهرة أنه بالنسبة للإدارة المدنية في قضايا شئون الأسرة ونظرا لنقل دوائر أسرة السيدة زينب و6 أكتوبر من مأموريتها بالقاهرة الجديدة إلى مأموريتي 6 أكتوبر وزينهم فقد تم إنشاء قسم للحاسب الآلي بالبوابة الإليكترونية الموجودة لعمل إدخال وقيد استئنافات الأسرة الجديدة الخاصة بتلك القضايا.

كما تم إنشاء قسم ماسح ضوئي وتداول للجلسات الخاصة بقضايا شئون الأسرة وتدعيمه بعدد من الموظفين المختصين وأجهزة الحاسب الآلي والماسح الضوئي بكفاءة عالية وتفعيل خدمة تقديم الصورة الرسمية والشهادات الخاصة بشئون الأسرة لتقديمها من خلال خدمة الشباك الواحد بالبوابة الالكترونية الأمامية الموجودة بمقر المحكمة.