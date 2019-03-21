مصر | غارمة مفرج عنها: "اقترضت 20 ألف عشان أساعد ابني.. وعجزت عن السداد"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر غارمة مفرج عنها: "اقترضت 20 ألف عشان أساعد ابني.. وعجزت عن السداد" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قالت إيمان جاد الكريم إحدى الغارمات المفرج عنهن، إنه حكم عليها بالسجن 5 سنوات لعجزها عن سداد الديوان، وقضت 4 شهور حتى الآن حتى تفاجئت بقرار الإفراج عنها في إطار "سجون بلا غارمات"، موجهه الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي.

وأضافت المفرج عنها، من محافظة المنيا، 58 سنة، أنها اقترضت 20 ألف جنيه لمساعده ابنها حتى يكسب قوته بالحلال، إلا أن الظروف حالت دون سداد الديوان فضلا عن النفقات الكثيرة للعلاج الكيماوي الذي أخذته شهريا.