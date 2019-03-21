مصر | تجديد حبس متسول ومسجل خطر 15 يوما لحوزتهم 31 "كيس استروكس" بحلوان

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تجديد حبس متسول ومسجل خطر 15 يوما لحوزتهم 31 "كيس استروكس" بحلوان والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قرر قاضى المعارضات بمحكمة جنح حلوان، حبس متسول ومسجل خطر 15 يوم بتهمة حيازة 31 كيس "استروكس" مخدر.

البداية بتلقي معلومات مفادها قيام كلا من "محمود.ع.أ"، 23 سنة، مسجل خطر سابق ضبطه واتهامه فى 5 قضايا اخرهم القضية رقم 2137 لسنة 2017 جنح حلوان سلاح أبيض والمطلوب التنفيذ عليه فى القضية رقم 15469 جنح المعادى، و"يوسف.ش"، 19 سنة، والمطلوب التنفيذ عليه فى القضية رقم 4625 تسول، بالإتجار فى الإستروكس المخدر بدائرة القسم، وبعمل التحريات التى أجراها النقيب محمد الزناتى دلت على صحة الواقعة، واستصدار إذن النيابة خرجت مأمورية من مباحث القسم وبصحبته الأمين محمد عبد الصمد بلوكامين القسم، استنفذت أماكن ترددهما ونجحت فى القبض عليهم، وبحوزتهم 31 كيس استروكس مخدر ومبلغ مالى.



وحرر المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة التى امرت بحبسه وتم التجديد.