مصر | سيدة تحرر محضرا بقسم التجمع بعد هجوم كلاب شرسة عليها

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر سيدة تحرر محضرا بقسم التجمع بعد هجوم كلاب شرسة عليها والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حررت سيدة محضر بقسم شرطة التجمع الأول، بعد إصابتها في أثناء هروبها من كلاب شرسة طاردتها بمنطقة الرحاب.

وتلقى قسم شرطة التجمع الأول بلاغا من ه س، مفادة أنه في أثناء سيرها بصحبة طفلتها هجم عليها كلبان شرسان تمتلكهم أحد السيدات واثناء هروبها منهم سقطت على الأرض وقام الأهالى بإنقاذها.

جدير بالذكر أن عدد كبير من حوادث عقر الكلاب حدثت مؤخرا بمنطقة التجمع منها واقعة هجوم كلبين على الطفل محمد إيهاب، أثناء وجوده أسفل سكنه بمنطقة «مدينتي» بالقاهرة، يوم 24 فبرايرالماضي، وتسببهما في إصابات بالغة له نُقل على إثرها للمستشفى؛ وواقعة اعتداء كلبين من نوع البتبول، على ضابط يدعى عمرو أحمد، وأصابوه بجروح خطيرة، نقل على إثرها إلى مستشفى القوات الجوية لإسعافه وأثارت تلك الوقائع غضبًا واسعًا على مواقع التواصل الاجتماعي.