انت الان تتابع جنايات القاهرة: زي ما عدلنا للرئيس نعدل للنائب العام ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

المستشار حسن فريد رئيس محكمة جنايات القاهرة

قال المستشار حسن فريد، رئيس محكمة جنايات القاهرة، إن التعديلات الدستورية يجب أن تتضمن مد فترة النائب العام إلى 6 سنوات بدلا من المقترح المتضمن 4 سنوات، أو أن تكون 4 سنوات قابلة للتجديد، نظرا للظروف التي تمر بها البلاد. وأضاف فريد خلال الجلسة الثانية للحوار المجتمعي، بمجلس النواب برئاسة علي عبد العال الخاصة بالتعديلات الدستورية بحضور رجال القضاة، أن الأربع سنوات لا تكفي لعمل النائب العام قائلا: "زي ما بنعدل مدة رئيس الجمهورية لـ 6سنوات نعدلها للنائب العام والظروف واحدة".

وأكد فريد، أن مدة تعيين النائب العام 4 سنوات لا تكفي، كون النائب العام يواجه مشاق كثيرة والظروف التي تمر بها البلاد التي تحتاج إلى استقرار قائلا: "زي ما عدلنا للرئيس نعدل للنائب العام من أجل استقرار البلد.. نزود الأربع سنوات لأنها غير كافية إطلاقا لرئيس الجمهورية ولا النائب العام".وبشأن المادة 185 الخاصة

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