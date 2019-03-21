انت الان تتابع بدء المرحلة الثالثة من مبادرة «التقزم» في 5 محافظات ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

طفل مريض بالتقزم

أعلنت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، انطلاق المرحلة الثالثة من مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي للكشف المبكر عن "الأنيميا والتقزم والسمنة" لدى طلاب المرحلة الابتدائية بالمدارس بدءً، من اليوم الخميس حتى نهاية شهر أبريل المقبل في 5 محافظات هي: الغربية، الدقهلية، الشرقية، المنيا، الوادي الجديد، وتستهدف فحص 2.5 مليون طالب، بإجمالي 4 آلاف و238 مدرسة، لافتة إلى أن هذه المرحلة تستهدف محافظة الوادي الجديد وهي إحدى المحافظات الحدودية التي تبعد عن القاهرة حوالي 700 كم، إذ تم إرسال فرق طبية بكامل طاقتها استعدادا لفحص طلاب المحافظة.

وأشارت زايد، في بيان لها، إلى أنه تم الإنتهاء من فحص ما يقرب من 6 ملايين طالب بمحافظات المرحلتين السابقتين، إذ بلغ إجمالي الطلاب الذين تم فحصهم في المرحلة الأولى حوالي 4.5 مليون طالب، بينما تم فحص حوالي 1.5 مليون طالب في المرحلة الثانية.وتابعت أن أعلى نسبة فحص شهدتها محافظة القاهرة، إذ تم فحص ما يقرب