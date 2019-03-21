بدء المرحلة الثالثة من مبادرة «التقزم» في 5 محافظات

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طفل مريض بالتقزم
أعلنت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، انطلاق المرحلة الثالثة من مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي للكشف المبكر عن "الأنيميا والتقزم والسمنة" لدى طلاب المرحلة الابتدائية بالمدارس بدءً، من اليوم الخميس حتى نهاية شهر أبريل المقبل في 5 محافظات هي: الغربية، الدقهلية، الشرقية، المنيا، الوادي الجديد، وتستهدف فحص 2.5 مليون طالب، بإجمالي 4 آلاف و238 مدرسة، لافتة إلى أن هذه المرحلة تستهدف محافظة الوادي الجديد وهي إحدى المحافظات الحدودية التي تبعد عن القاهرة حوالي 700 كم، إذ تم إرسال فرق طبية بكامل طاقتها استعدادا لفحص طلاب المحافظة.
وأشارت زايد، في بيان لها، إلى أنه تم الإنتهاء من فحص ما يقرب من 6 ملايين طالب بمحافظات المرحلتين السابقتين، إذ بلغ إجمالي الطلاب الذين تم فحصهم في المرحلة الأولى حوالي 4.5 مليون طالب، بينما تم فحص حوالي 1.5 مليون طالب في المرحلة الثانية.وتابعت أن أعلى نسبة فحص شهدتها محافظة القاهرة، إذ تم فحص ما يقرب
وأشارت زايد، في بيان لها، إلى أنه تم الإنتهاء من فحص ما يقرب من 6 ملايين طالب بمحافظات المرحلتين السابقتين، إذ بلغ إجمالي الطلاب الذين تم فحصهم في المرحلة الأولى حوالي 4.5 مليون طالب، بينما تم فحص حوالي 1.5 مليون طالب في المرحلة الثانية.
وتابعت أن أعلى نسبة فحص شهدتها محافظة القاهرة، إذ تم فحص ما يقرب من 500 ألف طالب بها، تليها محافظة سوهاج بإجمالي 233 ألفا و356 طالبا، 154 ألف طالب بالمنوفية، 132 ألفا و912 طالبا بأسوان، 86 ألفا و698 طالبا بالإسماعيلية، 118 ألفا و738 طالبا بكفر الشيخ، 130 ألفا و431 طالبا ببني سويف، 81 ألفا و612 طالبا بالأقصر، 31 ألفا و427 طالبا بشمال سيناء، 30 ألفا و135 طالبا بالبحر الأحمر.
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