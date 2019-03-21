انت الان تتابع التضامن: علاج 12 ألف مدمن خلال شهرين ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

إدمان - صورة تعبيرية

قالت الدكتورة غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي رئيس مجلس إدارة صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، في بيان لها، اليوم الخميس، إن الخط الساخن "16023" لعلاج الإدمان، شهد خلال الفترة الأخيرة زيادة في عدد المكالمات الواردة إليه، إذ أنه تم استقبال 12 ألفا و27 اتصالا هاتفيا من المرضى والمتعاطين على الخط الساخن، لتلقي العلاج في 22 مركزا لعلاج الإدمان بـ13 محافظة، موضحة أن المكالمات على الخط الساخن تتنوع ما بين مكالمات للمتابعة أو المشورة، واُخرى لطلب العلاج خلال شهرين، اعتبارا من بداية شهر يناير الماضي، وحتى منتصف شهر مارس الجاري.

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ووافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بشأن التعامل مع من يثبت تعاطيه للمواد المخدرة من العاملين في الجهاز الإداري للدولة، وغيرها من الجهات، مع مراعاة الملاحظات التي أبدتها بعض الوزارات وذلك خلال الاجتماع الأسبوعي للمجلس، أمس الأربعاء، وتنص بنود مشروع القانون على أنه يشترط ثبوت عدم تعاطي المخدرات من خلال