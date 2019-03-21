الإفتاء: وسائل إعلام تؤجج الفتنة وتحرض ضد الإسلام

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مسلمة في أمريكا - صورة أرشيفية

قالت دار الإفتاء المصرية، في فيديو موشن جرافيك، نشرته اليوم الخميس، إن العوامل الحقيقية التي أدت لانتشار مصطلح "الإسلاموفوبيا" وأنتجت آثاره الفكرية والعملية، ترجع إلى الدور السلبي المشبوه الذي تقوم به بعض وسائل الإعلام وأدوات التواصل الاجتماعي، موضحة أن بعض وسائل الإعلام تعمل على تصوير الإسلام على أنه دين إرهاب يكره المخالفين ويعاديهم، والزعم بعدم وجود مشترك إنساني بين المسلمين ومخالفيهم في العقيدة، وذلك بهدف خلق حالة من العداء غير المبرر ضد المسلمين.

وأوضحت الدار أن "الإسلاموفوبيا" أحد المصطلحات المستحدثة التي تعبر عن حالة الكراهية والاستعداء والتحامل والخوف اللاعقلاني تجاه دين الإسلام والمسلمين، واصفة "الإسلاموفوبيا" بأنها نوع من أنواع العنصرية البغيضة وسلوك إقصائي ليس له مبرر معقول أو مقبول.واعتبرت أن المعرفة المتجردة الصادقة للإسلام تنفي هذه