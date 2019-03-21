انت الان تتابع الإفتاء: وسائل إعلام تؤجج الفتنة وتحرض ضد الإسلام ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل
مسلمة في أمريكا - صورة أرشيفية
قالت دار الإفتاء المصرية، في فيديو موشن جرافيك، نشرته اليوم الخميس، إن العوامل الحقيقية التي أدت لانتشار مصطلح "الإسلاموفوبيا" وأنتجت آثاره الفكرية والعملية، ترجع إلى الدور السلبي المشبوه الذي تقوم به بعض وسائل الإعلام وأدوات التواصل الاجتماعي، موضحة أن بعض وسائل الإعلام تعمل على تصوير الإسلام على أنه دين إرهاب يكره المخالفين ويعاديهم، والزعم بعدم وجود مشترك إنساني بين المسلمين ومخالفيهم في العقيدة، وذلك بهدف خلق حالة من العداء غير المبرر ضد المسلمين.
وأوضحت الدار أن "الإسلاموفوبيا" أحد المصطلحات المستحدثة التي تعبر عن حالة الكراهية والاستعداء والتحامل والخوف اللاعقلاني تجاه دين الإسلام والمسلمين، واصفة "الإسلاموفوبيا" بأنها نوع من أنواع العنصرية البغيضة وسلوك إقصائي ليس له مبرر معقول أو مقبول.واعتبرت أن المعرفة المتجردة الصادقة للإسلام تنفي هذه
وأوضحت الدار أن "الإسلاموفوبيا" أحد المصطلحات المستحدثة التي تعبر عن حالة الكراهية والاستعداء والتحامل والخوف اللاعقلاني تجاه دين الإسلام والمسلمين، واصفة "الإسلاموفوبيا" بأنها نوع من أنواع العنصرية البغيضة وسلوك إقصائي ليس له مبرر معقول أو مقبول.
واعتبرت أن المعرفة المتجردة الصادقة للإسلام تنفي هذه المزاعم جملة وتفصيلا، فالإسلام تقوم دعوته على إرساء قيم التعايش والتسامح والتعاون والرحمة والمساواة بين البشر، والنظر إليهم على أنهم جميعا خلق لإله واحد، وتوصي برعاية واحترام القيم الإنسانية والخلقية باعتبارها مشتركا أساسيا بين جميع أفراد بني آدم.
اقرأ أيضا|
المحافظين البريطاني يجمد عضوية 25 نائبا بسبب الإسلام
Tell MAMA.. مؤسسة إنجليزية تدعم مسلمي أوروبا
الإرهاب ليس مسلما.. مساجد تحترق بنيران الكراهية
كانت هذه تفاصيل خبر الإفتاء: وسائل إعلام تؤجج الفتنة وتحرض ضد الإسلام لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على التحرير الإخبـاري وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.