شكرا لقرائتكم خبر عن فوز 292 متقدمًا لقرعة الحج العلنية في أسوان والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
نظمت وزارة الداخلية القرعة العلنية لحج القرعة بمحافظة أسوان، الخميس، التي أقيمت بقصر ثقافة أسوان، بحضور قيادات أمنية والمتقدمين من أبناء المحافظة.
وتم إجراء القرعة بواسطة الحاسب الآلي، تحقيقاً لمبدأ تكافؤ الفرص والشفافية بين كافة المتقدمين، حيث تقدم 1633 مواطنا على مستوى المحافظة، فاز منهم 263 شخصًا، موزعين على مدن ومراكز المحافظة.
إلى جانب 29 فرصة حج تم تخصيصها مباشرة لحالات كبار السن، وفقا للقواعد والشروط التي وضعتها الوزارة.
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