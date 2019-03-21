شكرا لقرائتكم خبر عن نائب وزير النقل يتقدم باستقالته لرئيس الوزراء والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
تقدم الدكتور عمرو شعت، نائب وزير النقل لشؤون السكة الحديد والأنفاق، في فترة الدكتور هشام عرفات، وزير النقل السابق، باستقالته للدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء.
وكشفت مصادر مطلعة لـ«المصرى اليوم» أن «شعت» تقدم باستقالته إلى المهندس كامل الوزير، وزير النقل، عقب توليه حقيبة النقل الأسبوع قبل الماضي، وتم تأجيل إعلانها إلى ما بعد تسليم ملفات الوزارة المتعلقة. جدير بالذكر أن «شعت» أدى اليمين الدستورية أمام الرئيس عبدالفتاح السيسي في ٣٠ أغسطس ٢٠١٨.
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