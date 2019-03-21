شكرا لقرائتكم خبر عن بروتوكول تعاون بين «التعليم» والنادي الأهلي لتعظيم الاستفادة من بنك المعرفة (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

وقع الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، والكابتن محمود الخطيب، رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي، الخميس، بروتوكول تعاون مشترك بين بنك المعرفة المصري، والنادي الأهلي، وذلك تحت شعار «من أجل مجتمع مصري يتعلم ويفكر ويبتكر»، والذي يهدف إلى دعم الرياضيين من مختلف الأعمار، وتعريفهم بالمحتوى المعرفي والثقافي والعلمي، وتدريب الأعضاء والقطاع الرياضي في النادي الأهلى على كيفية الاستفادة من المصادر القيمة بالبنك.

حضر توقيع البروتوكول عدد من قيادات وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، وأعضاء مجلس إدارة النادى الأهلى، ومسئولى بنك المعرفة المصري.

وأعرب «شوقي» عن سعادته بالتعاون مع النادي الأهلى، والذي يعد من أعرق الأندية في مصر والمنطقة العربية، مشيرًا إلى أن «توقيع هذا البروتوكول يتيح الفرصة لتربية صغار الأعضاء على اكتساب المعارف والبحث المنهجي في سن مبكرة، وكذلك يفتح الأبواب لمزيد من التعاون المثمر بين الوزارة والنادي الأهلي في تنفيذ أنشطة متنوعة، وإجراء مسابقات رياضية لتحفيز أبنائنا على ممارسة الرياضة البدنية والذهنية معًا».

وأكد الوزير أن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ترحب بتوقيع هذا البروتوكول، وعلى استعداد تام لتقديم كافة أشكال الدعم للنادي الأهلي وكافة أعضائه، من خلال بنك المعرفة المصري، وغير ذلك من وسائل الدعم من أجل مساندة كافة جهوده في الارتقاء بالرياضة والرياضيين في مصر، موجهًا الشكر والتقدير للكابتن محمود الخطيب وكافة أعضاء النادي على جهودهم الدؤوبة وحرصهم الجاد على تعزيز أوجه التعاون مع الوزارة، والإعداد الجيد لهذا البروتوكول.

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شوقي يوقع بروتوكول تعاون مع الخطيب لتعظيم الاستفادة من بنك المعرفة داخل النادي الأهلي

شوقي يوقع بروتوكول تعاون مع الخطيب لتعظيم الاستفادة من بنك المعرفة داخل النادي الأهلي

شوقي يوقع بروتوكول تعاون مع الخطيب لتعظيم الاستفادة من بنك المعرفة داخل النادي الأهلي

وأضاف: «نحن جميعًا نلتقي اليوم إيمانًا منا بأهمية ممارسة الرياضة، والتي تلعب دورًا بارزًا وفعالاً في بناء شخصية الرياضى من خلال تنمية قدراته ومواهبه الرياضية، بالإضافة إلى دورها الفعال في تعديل وتغيير سلوكه، بما يتناسب مع قيم المجتمع»، مشيرًا إلى أنه «ينعكس هذا الإيمان الراسخ بأهمية ممارسة الرياضة، وخاصة الرياضة المدرسية لدى القيادة السياسية؛ حيث أكد رئيس الجمهورية على أننا بحاجة إلى برنامج تكون الرياضة فيه جزءًا من التعليم للحفاظ على صحة أجيالنا».

وأشار إلى أن العديد من الدراسات والأبحاث العلمية أظهرت أن الطلاب الذين يحرصون على المشاركة في المسابقات الرياضية لديهم قدرة أعلى على الاستمرار في الدراسة وتحقيق الإنجاز، وبلوغ أعلى المستويات الأكاديمية، كما أن لديهم فرصة أكبر لتحقيق الذات، ومن هذا المنطلق فإن الوزارة تولى اهتمامًا بالغًا بالأنشطة التربوية؛ وخاصة الأنشطة الرياضية لما لها من تأثير بالغ ودور رائد في إثراء العملية التعليمية، وصقل شخصيات الطلاب، وتربيتهم على اكتساب المعارف والمهارات والكفايات الرياضية، كما تكسبهم العادات الصحية والوقائية، وتحقق لهم التوازن النفسي والوجداني.

ولفت «شوقى» إلى أن «الإنسان هو الركيزة الأساسية لصناعة الحضارات والنهوض بأي دولة، وتعد قضية بناء شخصية الإنسان المصري على رأس أولوياتنا، ومن أهم أهداف ذلك البروتوكول المبرم، وتزداد أهميتها بصورة كبرى خاصة في ظل المتغيرات المتلاحقة والمتسارعة التي يشهدها العالم، وعلى وجه أخص في مجال التعلم الرقمي وتطبيقاته المختلفة من الأنظمة التعليمية المساندة لمنظومة التعليم في المؤسسات التعليمية، والتي تسهم بشكل فعال في تكوين بيئة تعليمية تفاعلية محفزة للتعلم والإبداع، وتنمية المهارات والخبرات»، مشيرا إلى أن العالم يعيش الآن في مجتمع المعرفة، ومن ثم يكتسب التعلم الرقمي أهمية كبري، ومن ثم نشأت الحاجة إلى توسيع مجالات التعلم الرقمي والذي ترجمته الدولة المصرية في إنشاء بنك المعرفة المصري، وهو أكبر مشروع من نوعه في العالم، وحصل على جوائز كأكبر مكتبة رقمية تضم محتوى من أكثر من (33) ناشرًا يخدم البحث العلمي والتعليم الجامعي وقبل الجامعي في جميع العلوم، ومحمل عليه دوريات علمية مجانية، بالإضافة إلى مئات الآلاف من الكتب.

ومن جانبه، رحب الكابتن محمود الخطيب بتوقيع هذا البروتوكول، والذى ينظم آليات التعاون بين النادى وبنك المعرفة خلال المرحلة القادمة، مشيرًا إلى أن هذا البروتوكول يأتي في إطار الجهود المجتمعية التي يبذلها مجلس الإدارة من أجل تقديم خدمة متميزة لأبناء الأعضاء من خلال التعرف على أحدث ما وصلت إليه النظم المعلوماتية ووسائل المعرفة بما يضمن بناء أجيال قادرة على التواصل مع وسائل العلم الحديثة حيث يساهم بنك المعرفة في توفير المحتوى التعليمي والثقافي، وهو أحد المشروعات الكبرى الذي تعوّل الدولة عليه لإصلاح العملية التعليمية باستخدام أحدث النظم التكنولوجية.

وأضاف «الخطيب» أن توقيع بروتوكول تعاون بين الأهلي وبنك المعرفة إضافة كبرى، فهذه هي المرة الأولى التي يتعاون فيها البنك مع مؤسسة رياضية، وهذا ما يؤكد على دور النادى الأهلي المجتمعي تجاه وطنه، بالإضافة إلى تربية النشء وممارسة الرياضة. وخلال الحفل، تبادل شوقى والخطيب الدروع التذكارية.